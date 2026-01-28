SEVENTEEN小分隊CxM演唱會搶票攻略！官方會員優先購方法？拓元搶票練習、事前準備一次看
韓國人氣男團SEVENTEEN的小分隊「CxM」將於4/25、4/26在高雄巨蛋開唱，雖然暫時等不到大隊降臨，但可以搶先看到S.COUPS和金珉奎（已正名為金玟奎）的機會，克拉（粉絲名）們當然不能錯過！CxM演唱會售票分兩階段，1/31開放官方會員優先購，2/1全面開賣，官方售票平台為拓元。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理CxM演唱會搶票完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！
👉SEVENTEEN小分隊CxM演唱會 票價座位、粉絲福利不斷更新
【事前準備】
一、馬上筆記搶票時間
CxM高雄演唱會搶票分兩階段，若有購買CARAT MEMBERSHIP（GLOBAL）官方會員（Weverse）並且在1/9~1/11完成登記，即可在第一階段1/31中午12點搶票；接著就是2/1中午12點全面開賣。以上階段購票平台皆為拓元售票。以下將分階段詳細說明購票流程。
❣️第一階段：官方會員優先購
1. 加入Weverse並成為CARAT MEMBERSHIP（GLOBAL）的有效會員，且會員資格需持續有效至購票登記截止為止。
2. 必須在 2026/01/09（五）12:00～2026/01/11（日）23:59 期間完成登記（光是有買會員，沒有登記也是沒用的喔）。
👉登記說明頁面：https://weverse.io/seventeen/notice/32971
Ｑ＆Ａ時間
Ｑ：拓元會員帳號要與Weverse註冊帳號的電子信箱一樣嗎？
Ａ：不用，可使用手上任一拓元帳號購入。
Ｑ：Weverse登記完後要做什麼？
Ａ：
(1) 確認你的會員資格有效期限，根據說明需有效至購票登記截止為止，但保險起見，小編建議續到演唱會結束！
(2) 先打開記事本將 「Membership number」，也就是在拓元買票時需要的「官方會員預購碼」複製起來存好，注意包含所有英文字母和數字，且中間請勿留任何空格。
Ｑ：一個會員帳號可以買幾張票？
Ａ：每人每場限購1張。
Ｑ：付款方式？
Ａ：僅限信用卡付款。
Ｑ：購票流程？
Ａ：註冊／登入拓元售票會員👉進入售票頁面👉點選立即購票👉輸入「官方會員預購碼」👉開始購票
❣️第二階段：全面開賣
這個階段只需要擁有拓元會員帳號，即可參加購票。以下將教學拓元搶票技巧完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等。
二、拓元會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料
CxM演唱會官方售票平台是拓元，購票行為皆是在拓元售票系統上完成，所以一定要先擁有拓元會員帳號，拓元可透過Facebook或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可獲得購票資格。
進入拓元售票首頁，點選右上角【會員登入】
選擇Google或Facebook帳號登入
頁面跳轉，輸入Google或Facebook密碼申請會員
點選右上角【會員帳戶】→【會員資料】填寫會員基本資料（包含國籍、姓名、證件字號、性別、生日），並完成手機號碼驗證。
⭐會員基本資料就是實名制會帶入的資料，所以一定要是符合證件的真實姓名、證件字號。
注意事項：
選定之會員帳號，經手機號碼驗證完成後無法更換，請務必謹慎選定常用帳號。
一個證件號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個證件號碼。
一個手機號碼僅可綁定於一個會員帳號，不可多個會員帳號共用一個手機號碼。
會員基本資料一旦送出，就不能自行修改，尤其這場是實名制售票，會直接帶入會員資料，如有錯誤一定要馬上立刻現在聯絡客服！！搶票前記得提前確認！
三、研讀座位圖和票價
CxM演唱會辦在高雄巨蛋，要選哪一區的座位、視野如何，建議大家可以在社群平台上搜尋其他辦在高雄巨蛋的演唱會，參考各位前輩的建議，尤其最擔心買到視線遮蔽區，值得注意的是這場演出的舞台設計比較特殊，各區的觀賞角度可能因個人主觀感受而有所不同。記得搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
關於視線影響／遮蔽： 看台各區的前排座位，包含但不限於各區實際第一排和實際第二、三排部份座位等，場館設置有固定的安全防護欄杆和防護牆，會有部分視線受影響。
演出票價：$6,880 / $6,280 / $5,880 / $4,880 / $3,880 / 一般身障票$3,440 / 輪椅身障票$1,940
座位圖：
四、確認購票規則與付款方式
搶票前一定要詳讀CxM演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點：
採「全場實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場。
演出票券每人每場限購1張，一筆訂單上限1張（含官方會員預購階段＋ 一般售票階段之總購買數量）。
本節目每張票券外加系統服務費100元。
A、B全區皆為站席👉注意自己的體力。
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。👉記得提前檢查拓元帳號會員資料是否正確，否則有錯只能退票！
官方會員預購階段的座位為全區開放，但官方會員預購僅能保障會員預購票順序之權益，無法保證序號一定優於一般售票，票券數量有限，售完為止。
本場演出預購和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。
五、付款方式
CxM演唱會僅限【信用卡付款】：
【信用卡付款】：信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB卡（無法使用AE、銀聯、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
透過主辦單位臉書連結或拓元首頁Banner、【節目資訊】或【搜尋節目】都可查找想購買的演唱會活動。
CxM高雄巨蛋演唱會購票連結👉 拓元售票
進入售票頁面，點選【立即購票】（若為多場次，請確認欲購買的場次日期）
※搶票小技巧：將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面開始購票，現省3秒。（有人說改game會被鎖，但目前小編購買沒遇過這樣的狀況，若有疑慮不要改也是沒問題的）
👉https://tixcraft.com/activity/game/26_cxm
二、優先購階段輸入驗證碼
預購當天按下立即購票後會跳出視窗。官方會員優先購需要輸入你的官方會員編號，共11位數，包括所有大寫英文字母及數字，且中間請勿留任何空格（例如：XX123456789）。建議先開一個記事本，把會員編號先打好存起來，搶票開始前1分鐘複製準備。
三、座位選擇
下一步進入【座位選擇】頁面，預購和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。【電腦配位】只要選擇票區→選擇張數→勾選同意（以上步驟速度要快！）
※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！推薦大家可以搜尋驗證碼練習網頁多多練習。
※抓重點 👉驗證碼皆為小寫英文，要用小寫來判斷字母，並且都是4碼，此外e和c、h和d容易混淆、l一定是L小寫不會是大寫I。
四、確認購買資料、付款方式
圈圈轉完後如果順利進到確認資料頁面，那已經等於成功了一大半，只要在10分鐘內確認資料、付款方式、取票方式，就會依您的選擇跳轉至信用卡付款頁面或虛擬帳號的資訊。
進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
記得到右上角【會員帳戶】→【訂單查詢】，確認訂單狀況是否付款完成，才算大功告成！
四、拓元取票方式
拓元售票系統有五種取票方式，但每個節目的取票方式及系統服務費設定不同，請詳閱購買節目頁面的【購票提醒】，本場CxM演唱會為【7-11 ibon取票】。
開放取票日期為該場次開演前7天。
2026/04/25（六）場次，開放取票日期為 2026/04/18（六）起。
2026/04/26（日）場次，開放取票日期為 2026/04/19（日）起。
至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。
於ibon取票時無須支付取票手續費。
五、拓元退票方式
如果要走到退票這步的話，記得先詳閱該節目頁面的【退票說明】，通常狀況下若因個人因素需要退票者，每張票券酌收票面金額5%手續費，相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。
此外購票後（不含購票當日）三日內得申請退票，第四日起即不接受退票申請；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。
【拓元搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。
用iOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。
使用電腦搶票時請盡量只留拓元和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入拓元官網會員！也有人說使用Microsoft Edge 瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。
提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫可能錯失機會，提前準備好第二、第三順位有備無患。
注意提前檢查拓元售票網站上的會員資料是否符合實名證件，如需修改，應盡早聯繫客服。！
拓元售票系統的購票網頁，點進Banner會進入該場演唱會的資訊頁，再按下「立即購票」，才會出現日期場次，此時可以將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面，直接開始購票，現省3秒。
於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（會員預購碼、信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。
在系統轉圈圈位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，可多用其他場次練習流程，或多做好事、祈求好運，祝福大家都能順利買到票，見到心儀偶像。
👁️🗨️防詐小提醒：
拓元售票不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用Line帳號提供客戶服務。如您接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙。
‼️如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱「聯繫我們」與拓元聯繫。
