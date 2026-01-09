SEVENTEEN小分隊CxM演唱會1/9~1/11官方會員登記！兩階段售票時間公開！票價座位、粉絲福利不斷更新

譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，...

CTWANT ・ 1 天前 ・ 1