SEVENTEEN小分隊CxM演唱會1/9~1/11官方會員登記！兩階段售票時間公開！票價座位、粉絲福利不斷更新
S.COUPS x 珉奎 4/25、4/26 高雄巨蛋嗨唱！
南韓人氣男團SEVENTEEN成員 S.COUPS 崔勝哲和 MINGYU金珉奎（已正名為金玟奎）組成的小分隊「CxM」將驚喜登台，預告明年4/25、4/26一連兩天在高雄巨蛋嗨唱！《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》主辦單位iMe TW在官方臉書發文宣布好消息，門票將分兩階段開賣，1/9~1/11官方會員優先購登記，1/31優先購；2/1全面開賣，售票平台為拓元。SEVENTEEN小分隊CxM演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。
SEVENTEEN小分隊CxM演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/04/25（六）18:00
2026/04/26（日）18:00
演出地點：高雄巨蛋
SEVENTEEN小分隊CxM演唱會｜售票時間
【官方會員優先購】
登記時間：2026/01/09（五）12:00～2026/01/11（日）23:59
登記連結：Weverse
售票時間：2026/01/31（六）12:00～23:59
售票平台：拓元售票
【全面開賣】
售票時間：2026/02/01（日）12:00
售票平台：拓元售票
SEVENTEEN小分隊CxM演唱會｜票價、座位圖
演出票價：待公布
座位圖：待公布
SEVENTEEN小分隊CxM演唱會｜粉絲福利
待公布
SEVENTEEN小分隊CxM演唱會｜必聽歌單
《5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）》
《Worth It》
《For You》
《Earth》
《Fiesta》
《Young Again》
（影片來源：HYBE LABELS、SEVENTEEN YouTube，如遭移除敬請見諒）
