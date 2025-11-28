SEVENTEEN小分隊CxM雄蛋連嗨2天日期曝光 VERIVERY明年1月搶先會粉絲

SEVENTEEN小分隊CxM宣布明年4月在高雄巨蛋的場次；VERIVERY則預計明年1月會粉絲。翻攝iMe TW、寬寬整合提供

韓流人氣夯團SEVENTEEN小分隊CxM，驚喜宣布召開新巡演，並將在明年4月25日、26日在高雄巨蛋連唱2天；而另一組男團VERIVERY，也敲定全新亞巡見面會，活動將在1月18日在高雄Live WAREHOUSE舉行。

2026年韓星依舊十分寵愛台灣歌迷，SEVENTEEN今年7月曾派出HOSHI X WOOZI（HxW）小分隊來台；由S.COUPS及珉奎組成的全新小分隊CxM，也將召開全新巡演「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」。

廣告 廣告

兩人將在明年1月23日至25日在仁川永宗島迎仕柏綜藝館舉行首站演出後，陸續前往日本及釜山開唱，更敲定明年4月25日、26日將在高雄巨蛋連唱2天。

VERIVERY將來台舉辦見面會。寬寬整合提供

而相隔2年再訪台的VERIVERY，特別選擇以見面會形式回到台灣，準備用最直接、最真實的互動回應粉絲的長久等待。主辦表示，希望把這一晚打造成專屬VERRER（粉絲名）的限定回憶，無論是南部粉絲還是北部鐵粉，都絕對值得專程南下支持。



回到原文

更多鏡報報導

演唱會遭砍！濱崎步遺憾秀「上海」戰袍 日本歌手今開唱尷尬被切歌

香港宏福苑大火／MAMA準時開播！主持人朴寶劍別黑絲帶 領全場觀眾默哀

小池徹平萌喊「請給我收據」曝凍齡祕招 柿澤勇人認「死亡筆記本」想寫這個