SEVENTEEN小分隊CxM高雄開唱！易遊網獨家套票這天開搶 交通、住宿打包

記者李鴻典／台北報導

隸屬全球現象級男團SEVENTEEN的超人氣小分隊CxM，首場登台演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》即將在高雄巨蛋開唱，日前消息一曝光便在粉絲圈掀起高度討論，社群熱度持續飆升。看準台灣年輕世代對K-POP的高度熱情，線上旅遊平台易遊網首度跨足韓團演唱會合作，推出限量的獨家演唱會雙人套票，透過「一站式追星旅行」模式，將演唱會門票、來回交通與當地住宿一次整合，讓粉絲不必煩惱搶票、訂房與交通安排。《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會雙人套票，將於2月1日(日)下午2點於易遊網官網與APP限量開搶，想與CxM一起嗨翻高雄的各位們，請務必準時上線卡位。

CxM小分隊是由SEVENTEEN隊長S.COUPS與成員MINGYU組成，超高人氣是粉絲心目中的「必看小分隊」。（圖／易遊網提供）

據易遊網銷售數據顯示，去年韓國機票銷售量年增成長超過一倍，顯示韓流文化持續推升跨境旅遊需求，而這股哈韓熱潮也帶動K-POP演唱會與大型粉絲活動頻繁落地台灣，已成為引領年輕世代旅遊與娛樂消費的重要引擎。易遊網此次推出《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》獨家演唱會套票，也正是品牌將旅遊服務延伸至娛樂生活場景的策略布局，並搶攻演唱會經濟所帶動的新型態旅遊需求。

SEVENTEEN為近年K-POP最具代表性的男子團體之一，創造了K-POP單張專輯歷史最高銷量記錄，具備高度國際影響力。本次挾帶高人氣來台演出的CxM小分隊，是由 SEVENTEEN隊長S.COUPS與成員MINGYU組成，去年9月發行的迷你專輯《HYPE VIBES》也創下了K-POP小分隊專輯初動銷量的最高紀錄。兩人同屬團內Hip-Hop組別，在音樂實力、舞台氣場與個人魅力上擁有高度辨識度，作為團體核心成員，CxM的組合不僅展現實力與人氣的加乘效果，也象徵SEVENTEEN持續拓展多元內容與音樂風格的積極發展，獨特的音樂風格與舞台化學反應，也讓CxM成為粉絲心目中的「必看小分隊」。

《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會套票將於2月1日(日)下午兩點限量開搶，包含雙人門票、雙人來回交通與雙人含早住宿一晚，搭配4月26日場次的最高票區6,880元與次高票區6,280元兩種方案選擇，每人13,200元起。飯店住宿安排五星級文創酒店「高雄承億酒店」，擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，能盡情俯瞰港灣夕陽與市景，館內還有米其林主廚餐廳、風格高空酒吧及藝文閱讀空間，在追星之餘還能享受「城市度假」的愜意時光。

易遊網獨家演唱會雙人套票，安排入住五星級文創酒店「高雄承億酒店」。（圖／易遊網提供）

此外，此次套票方案，更為粉絲免費升等至「經典和式兩中床」房型，以及加贈飯店「飛裊茶軒雙人茶點乙套」，享有更升級的住宿體驗。

此次套票方案，為粉絲免費升等至「經典和式兩中床」房型。（圖／易遊網提供）

本次套票獨家贈送飛裊茶軒雙人下午茶點，享受位在25樓的絕美高空下午茶，增添追星之旅美好回憶。（圖／易遊網提供）

來回交通則規劃去程安排高鐵南下，回程則搭乘「環島之星 三麗鷗萌旅號」，讓CARAT們的追星之旅，還可體驗到全台最好玩的觀光列車！「環島之星 三麗鷗萌旅號」以三麗鷗6大明星角色打造主題車廂，在列車上可免費享用餐食點心以及飲品無限暢飲外，還有多款特色車廂陪伴旅客歡度車程時光，像是最受歡迎的卡拉OK車廂，旅途過程可盡情歡唱；夢幻粉嫩的活動車廂，可體驗DIY手作和專屬拍貼機。

套票的來回交通，去程安排搭乘高鐵，回程體驗「環島之星 三麗鷗萌旅號」，打造獨一無二的追星行程。（圖／易遊網提供）

《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》首場台灣演唱會即將於4月25、26日在高雄巨蛋開唱，想要感受極具感染力與舞台魅力的小隊演出，務必要準時上線搶票。欲購買演唱會雙人套票的粉絲，若為易遊網APP首購用戶，輸入專屬折扣碼「app8off」不限金額還可再現折8%。更多套票商品資訊，請上易遊網官網https://hotel.eztravel.com.tw/ 查詢。

《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》易遊網獨家演唱會套票資訊：

開賣時間：2月1日下午兩點

販售平台：易遊網官網、APP

套票場次：4/26(日)

搭配票區：6,880元（座席區）、6,280元（座席區）

套票內容：雙人門票+雙人來回交通(高鐵去程、環島之星回程)+承億酒店雙人含早住宿一晚

專屬優惠：

飯店免費升等至「經典和式兩中床」房型

加贈飯店「飛裊茶軒雙人茶點乙套」

易遊網APP首購用戶，輸入專屬折扣碼「app8off」不限金額現折8%(最高現折300元)

套票商品：

【高鐵+三麗鷗萌旅號】CxM高雄巨蛋演唱會‧承億酒店自由行套票2天(門票6880元區)，每人售價13,800元起

【高鐵+三麗鷗萌旅號】CxM高雄巨蛋演唱會‧承億酒店自由行套票2天(門票6280元區)，每人售價13,200元起

