SEVENTEEN快閃店松菸登場 快上網預約來去打卡搬周邊

SEVENTEEN快閃店的這面打卡牆記得一定要合照。（Star Plan辰星計畫提供）

「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」快閃店今（15日）正式進駐台北松山文創園區 1 號倉庫。這次台灣場特別打造了 13 名成員一字排開的形象牆，與其他城市的版本不同，更是克拉進入展區後絕對不能錯過的指標性打卡點。

「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」快閃店在松菸1號倉庫。（Star Plan辰星計畫提供）

快閃店視覺環繞著 SEVENTEEN 官方應援色「玫瑰石英粉」與「寧靜藍」，空間動線以圓形結構串聯，象徵團體與粉絲之間的緊密羈絆。場內除了成員拍照牆、歷年專輯牆，更設置了沉浸式鏡面拍照空間，在循環播放的歌曲 MV 襯托下，讓粉絲能完全投入 SEVENTEEN 的世界。

Bongbongee 蹦蹦夜燈是2到3個Miniteen夜燈高度，好想帶回家啊。（Star Plan辰星計畫提供）

周邊商品區同樣是熱門焦點，現場備有手燈、鑰匙圈、應援扇、托特包等多款官方品項，人氣極高的 Bongbongee 蹦蹦娃娃系列周邊也同步現身，也是不少粉絲的首選收藏。快閃店將持續至 2/8，即日起至 1/25 入場採線上預約制，需加入 FunOne Tickets 官網會員，每帳號限預約 2 名，每梯次 50 分鐘；1/26 至 2/8 則將視現場人流彈性調整入場，詳情依現場公告為準。

「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」部份周邊有數量限制，希望大家都能買到心儀周邊喔。（Star Plan辰星計畫提供）

