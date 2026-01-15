SEVENTEEN快閃店松菸登場 感受音樂與視覺魅力

記者王丹荷／綜合報導

韓團SEVENTEEN官方主題快閃活動 「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」，今（15）日起至2月8日在臺北松山文創園區登場，為粉絲打造完整體驗SEVENTEEN世界觀與情感氛圍的沉浸式快閃空間，不僅提供官方周邊商品也規劃多項互動體驗內容，讓粉絲能更深入感受SEVENTEEN的音樂與視覺魅力。

整體場域設計以「戒指」為概念核心，運用圓形結構貫穿空間動線，象徵團體與粉絲之間的連結與羈絆。色彩配置上以SEVENTEEN官方代表色「Serenity」為主調，並輔以「Rose Quartz」作為視覺亮點，呈現溫柔且富有象徵意義的品牌氛圍。

包含以天花板垂吊裝置打造的拍照區，運用鏡面設計構成的沉浸式空間，讓來訪粉絲能自在留下紀念影像；同時設有媒體播放區，播放多支SEVENTEEN音樂錄影帶，提供結合音樂與影像的觀賞體驗。更多關於「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI」的活動資訊，請至SEVENTEEN Weverse 官方社群查詢。

SEVENTEEN快閃店開展。（Star Plan辰星計畫提供）

SEVENTEEN快閃店在台北松山文創登場。（Star Plan辰星計畫提供）

男團SEVENTEEN官方周邊快閃店登場。（Star Plan辰星計畫提供）