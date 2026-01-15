SEVENTEEN快閃店襲台！打造沉浸式粉絲天堂 CxM小分隊4月演唱會接棒

《SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in TAIPEI》將從今日（1/15）至2月8日在台北松山文創園區盛大登場，為粉絲打造一個能完整體驗SEVENTEEN世界觀與情感氛圍的沉浸式快閃空間，現場除了提供官方周邊商品，更設計多項互動體驗內容。

SVT快閃店從1/15至2/8在台北松山文創園區盛大登場。（圖／Star Plan辰星計畫 提供）

此次快閃店的整體場域設計以「戒指」為概念核心，巧妙運用圓形結構貫穿整個空間動線，象徵SEVENTEEN與粉絲之間深厚的連結與羈絆。色彩配置上特別選用SEVENTEEN官方代表色「Serenity寧靜藍」作為主調，並輔以「Rose Quartz玫瑰石英粉」作為視覺亮點，整體呈現出溫柔且富有象徵意義的品牌氛圍。

廣告 廣告

SVT快閃店現場展示成員們最新巡演形象照。（圖／Star Plan辰星計畫 提供）

為了讓粉絲能更深入感受SEVENTEEN的音樂與視覺魅力，現場規劃了多項互動體驗內容。其中包含以天花板垂吊裝置精心打造的拍照區，以及運用鏡面設計構成的沉浸式空間，讓來訪粉絲能在此自在留下紀念影像。同時，快閃店內還特別設有媒體播放區，播放多支SEVENTEEN的音樂錄影帶，提供粉絲結合音樂與影像的全方位觀賞體驗。

SVT快閃店現場販賣手燈以及吉祥物Bongbong的玩偶。（圖／Star Plan辰星計畫 提供）

自2024年9月，成員淨漢開始履行兵役義務後，SEVENTEEN正式進入軍白期，但行程依舊滿檔，除了巡迴演唱會之外，成員間也組成小分隊，像是HxW（HOSHI與WOOZI）、CxM（S.COUPS與珉奎），以及近日剛推出迷你一輯《Serenade》的DxS（DK與勝寛），讓克拉看到不同於大隊的多樣魅力。

SVT快閃店現場販賣各種周邊商品。（圖／Star Plan辰星計畫 提供）

而在本次快閃店之後，，CxM小分隊也將在4月25、26日一連兩天，於高雄巨蛋舉辦《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》，詳細資訊請待日後售票公告。

CxM小分隊將在4月25、26日一連兩天於高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝自 iMe TW 臉書)

延伸閱讀

我駐韓代表駁「一個中國」 陸批「無知」：中韓堅決反對錯誤言論

全球最強護照排行！新加坡仍居冠、台灣升至第33名

賴嗆不容許「中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越狂反獨繩索越緊