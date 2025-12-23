SEVENTEEN當兵驚變工具人！長官請託WOOZI找婚禮歌手 韓軍方回應爭議

SEVENTEEN成員WOOZI當兵不得閒，受軍中長官請託安排婚禮歌手。翻攝X@catS2club_、X@pledis_17

韓國夯團SEVENTEEN成員WOOZI（李知勳）正在當兵，沒想到疑似成為軍隊長官的工具人，免費幫忙接洽婚禮歌手，引發輿論譁然，韓國軍方也正式發聲！

韓國《首爾新聞》昨（22日）踢爆有一位隸屬於陸軍訓練所的軍隊幹部A某，向9月入伍進行新兵訓練的WOOZI請託，希望WOOZI能幫他安排婚禮歌手，WOOZI也使命必達地聯繫一位知名的抒情歌手，一個月後這名歌手便現身A某的婚禮，而且沒有拿任何唱酬。

報導指出，WOOZI現在雖在論山陸軍訓練所擔任助教，但他在9月15日入伍前，與A某並未有任何私交。新聞曝光後引來外界質疑陸軍訓練所的幹部對剛入伍的新兵提出私人請託，本來就不恰當，還有分析指出此舉恐涉及違反《軍人服務基本法》中關於忠實義務與品位維持義務的疑慮。

法律事務所「存在」的律師盧宗彥（音譯）指出：「在上下關係嚴格、組織封閉的軍隊體系中，下屬實際上很難拒絕上級的私人請託，相關因素也曾成為多起判例的重要判斷依據。」

訓練所長官請託星兵！軍方回應了

WOOZI（右）入伍前曾在7月與HOSHI一起來台開唱。資料照／D-SHOW提供

陸軍訓練所相關人士在接受《朝鮮日報》電話訪問時表示，「並不存在任何強迫情況，根據內部調查，WOOZI本人也說明是出於善意答應A某的請求。」該人士更指出，「該請託是在為期6週的新兵訓練接近尾聲時提出，這段期間足以讓雙方建立一定程度的熟識關係。」強調一切合乎規範，並未有違法情形。

該人士更表示目前沒有懲處A某的計畫，也沒打算將A某、WOOZI分開任職。強調會先從改善軍中生活文化的角度出發，針對部隊成員進行問卷調查，若發現另有遭受不當對待的案例，將視情況進行處理。



