「SEVENTEEN」快閃店開幕 克拉擠爆現場搶周邊

「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP」快閃店登陸台北。辰星計畫提供



韓國男團「SEVENTEEN」今（1╱15）起至2月8日在台北松山文創園區舉辦「GLOBAL POP-UP」快閃店活動，為「克拉」（CARAT，粉絲名稱）打造能完整體驗偶像世界觀與情感氛圍的沉浸式空間，今上午開幕就吸引滿滿人潮。

「克拉」朝聖「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP」快閃店。辰星計畫提供

「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP」整體場域設計以「戒指」為概念核心，運用圓形結構貫穿空間動線，象徵團體與粉絲之間的連結與羈絆；色彩配置上以官方代表色「Serenity」為主調，並輔以「Rose Quartz」作為視覺亮點，呈現溫柔且富有象徵意義的品牌氛圍。

廣告 廣告

快閃店除販賣大小手燈、卡套、大王扇、迷你證件套、壓克力立牌、鑰匙圈等官方周邊商品，還規劃多項互動體驗內容，包含以天花板垂吊裝置打造的拍照區，以及運用鏡面設計構成的沉浸式空間，另外設有媒體播放區，播放多支「SEVENTEEN」音樂錄影帶。

更多太報報導

文佳煐3月速返台北 親自企劃近距離寵粉

「ONE OK ROCK」出道日攻大巨蛋 搶票時間曝光

詹雅雯勇抗帕金森氏症罕吐心聲 孤身奮鬥35年「把握當下」