SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析
BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！
他身穿深色 Polo 衫搭配白色寬版長褲的造型亮相，將俐落線條與沉穩氣場完美呈現。
S.COUPS 的穿搭充分展現 BECKHAM x BOSS 秋冬系列「紳士與隨性」並存的風格哲學，簡約卻不失層次感，彰顯品牌對細節與裁剪的極致追求。
這身造型不僅符合賽道現場的活力氛圍，也將都市與休閒的雙重魅力自然融合，無論在鏡頭前或現場，都散發出專屬的自信與優雅！
S.COUPS 同款單品一次看
BECKHAM x BOSS 系列解析
2025 年秋冬 BECKHAM x BOSS 系列由品牌與全球時尚指標大衛·貝克漢共同打造，延續首次合作的精髓，結合奢華面料、精湛剪裁與優雅色調，注入貝克漢最喜愛的冬日戶外休閒風格。HUGO BOSS 創意指導副總裁 Marco Falcioni 表示，系列兼具百搭與優雅，滿足都市生活與週末度假的多樣需求。
貝克漢則透露，設計靈感源自英國鄉間冬日氛圍，注重層次、面料與細節質感，使經典單品展現嶄新的現代氣息。
全新形象由傳奇攝影師 Mert & Marcus 掌鏡，選址 18 世紀倫敦古宅，以簡約莊重的場景凸顯系列核心精神，完美呈現貝克漢的毫不費力的時尚感與標誌性優雅氣場。BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列已於 10 月 14 日在全台指定 BOSS 專門店正式上市！
貝克漢生日趴小哈珀美成焦點！時髦全家福唯獨大兒子布魯克林缺席
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
● CASIO戒指錶「奢華黑金」新色！縮小10倍＋功能超齊，5大入手亮點帶你看
