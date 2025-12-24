SEVENTEEN WOOZI爆遭軍中上級施壓 逼動用關係找明星「無償婚禮獻唱」

記者陳宣如／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員WOOZI（李知勳）今年9月才剛以陸軍現役身分入伍，服役不過短短3個月，近日卻突然捲入爭議。根據多家韓媒報導，他在接受基礎軍事訓練期間，疑似遭軍中上級提出「私人請託」，被要求動用演藝圈人脈，替上士婚禮邀請歌手「無償獻唱」，消息曝光後立刻在韓網掀起軒然大波，不少網友痛批這根本是「權力不對等下的變相施壓」。

SEVENTEEN成員WOOZI（中）今年9月以陸軍現役身分入伍。（圖／翻攝自X平台 @pledis_17）

據韓媒指出，一名隸屬陸軍訓練所的上士A，於今年9月間，在WOOZI仍以訓練兵身分接受基礎訓練時，向他提出私人請求，希望他能協助聯繫一名歌手，為自己預計於10月舉辦的婚禮演唱祝歌。據悉，上士A與WOOZI在入伍前並無任何私交，兩人僅存在軍中上下關係，相關情況曝光後，立刻引發外界質疑是否涉及不當動用職權。

消息指出，WOOZI後續確實依照該名上士的請求，主動聯絡一位知名抒情歌手，對方也實際出席婚禮並進行演唱，且全程未收取任何酬勞。由於一般婚禮祝歌費用動輒數百萬韓元，此事一出，更加引爆輿論反彈。

WOOZI驚傳在軍中被上級施壓。（圖／翻攝自X平台 @pledis_17）

值得注意的是，當時WOOZI尚未確定分發單位，仍屬訓練兵階段，後來則被選拔為助教，與該名上士同在同一教育隊服役。這樣的身分關係，也讓外界更加擔憂訓練兵在面對上級「請求」時，是否真有拒絕的空間。

對此，陸軍訓練所相關單位出面回應，強調「並不存在強迫情況」，並表示經內部確認後，WOOZI本人也說明是出於好意才答應請託，未涉及違法或違反軍中規定。軍方進一步解釋，相關請求是在基礎訓練接近尾聲時提出，雙方已有一定相處時間，因此不認定為不當行為，目前也未計畫對上士A進行懲處或調動。

SEVENTEEN成員WOOZI（左）與Hoshi（右）於9月同期入伍。（圖／翻攝自X平台 @pledis_17）

然而，軍方說法並未平息爭議。許多網友與專家指出，在南韓高度封閉、講求服從的軍中環境，上級向剛入伍的訓練兵提出「私人請求」，本身就可能形成無形壓力，質疑軍方回應過於輕描淡寫。更有律師分析，相關行為恐涉及《軍人服務基本法》中所規範的「誠實義務」與「維持品格義務」，即便未出現明確強迫，仍可能構成制度性壓力，並不適合草率帶過。

事件曝光後，社群平台留言區全面炸鍋，網友怒批：「這根本權勢欺壓，沒給錢還好意思說是請託？臉皮也太厚」、「拜託不要欺負李知勳，這種軍中陋習可不可以馬上消失啊！」、「最擔心的事還是發生了，完全是職場霸凌，韓國軍隊真的太可怕……」、「說是出於『好意』，實際上誰敢說不？如果不答應，一定會被霸凌」、「拜託讓藝人們都好好當兵、平安退伍吧！」也有粉絲擔憂，WOOZI目前仍與該名上士在同一教育隊服役，未來軍旅生活恐怕更加艱難。

今年正逢SEVENTEEN出道10週年。（圖／翻攝自X平台 @pledis_17）

事實上，今年正逢SEVENTEEN出道10週年，與BTS、BLACKPINK等團體並列為 K-POP第三代代表團體之一，成員WOOZI與Hoshi也於9月同期入伍。如今卻傳出WOOZI在服役期間捲入爭議，不僅再度引發外界對軍中權力結構與文化的討論，也讓「藝人身分是否在軍中形成隱性壓力」成為焦點話題，相關風波至今仍持續延燒。

