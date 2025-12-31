SEVENTOEIGHT台中跨年驚喜準備「BIGBANG神曲」 以最嗨的歌曲告別2025

SEVEVTOEIGHT驚喜表演了BIGBANG的經典歌曲。三立提供

「2026台中最強跨年夜」晚會於31日晚間持續加熱，由男團選秀節目出身的人氣團體「SEVENTOEIGHT」接棒登場。他們特別為了台中的觀眾準備驚喜曲目，以充滿能量的表演與台下粉絲互動，將現場氣氛推向另一波高潮。

翻唱天團組曲驚喜開場

SEVENTOEIGHT一上台便帶來天團BIGBANG的經典作品，將〈BANG BANG BANG〉與〈FANTASTIC BABY〉編排成熱力組曲。團員們搭配大群舞者，展現整齊劃一的舞步，展現強大氣勢。表演結束後，團員們向觀眾打招呼，表示這段組曲是特別準備的禮物，希望能將滿滿的能量傳遞給在場每一個人。隨後，他們演唱了出道先行曲〈PDSR〉，團員們以純白西裝的造型亮相，帥氣形象引發台下歌迷尖叫不斷。

廣告 廣告

SEVEVTOEIGHT還演唱的韓文主打歌。三立提供

燈海環繞感性獻唱

隨後現場氣氛由動感轉為溫馨，SEVENTOEIGHT邀請全場觀眾舉起手，並開啟手機的手電筒，營造出浪漫的燈海。團員感性地說，希望在2026年大家能繼續支持他們，並提到每個人生命中一定都有想要長久陪伴的對象。接著，他們帶來出道後的單曲〈一起走〉，透過歌聲傳達溫暖情誼。

熱力演出告別2025

在表演的最後，SEVENTOEIGHT選唱了節奏強烈的〈DRIP&DROP〉。團員們帶領現場觀眾一起隨節奏擺動，希望用最熱鬧、最嗨的方式告別2025年。他們精彩的歌舞表現，為水湳中央公園的舞台留下了深刻印象，也成功完成這次的跨年演出任務。



回到原文

更多鏡報報導

周湯豪雲林跨年被丫頭爆料「只回1類訊息」 台上鄭重宣布「1工作沒在接」

陳漢典「雄嗨趴」極限放閃「Lulu在每個領域都是女神」 介紹詞超長被虧「耽誤表演時間」

小樂「深V」登台中跨年阿Ken一看驚呼：一波未平一波又起 生日願望「盼社會多點愛」