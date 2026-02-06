《SF Online》2025 SF 軍團盃總決賽台中 Ohotel 盛大登場

EGS 奪冠完成史上首支「三冠王」里程碑



由致探量子主辦的《SF Online》2025 SF 軍團盃總決賽，於 2026 年 1 月 25 日至 26 日，在台中 Ohotel 麗加園邸酒店盛大舉行。延續上屆廣受好評的「飯店選手村」賽事模式，本屆軍團盃集結全台頂尖軍團進行最終對決，為年度最高殿堂賽事劃下最熱血的一頁。

經過兩天激烈廝殺，最終由 EGS 軍團 脫穎而出，成功奪下總冠軍，完成軍團盃史上首支「三冠王」成就，並抱回 新台幣 50,000 元冠軍獎金及Logitech G提供的配備，寫下賽事全新里程碑。

全台八區齊聚 104 支隊伍角逐最高榮耀

《SF Online》軍團盃系列賽事為 SF 每年規模最大、競爭最激烈的官方賽事。本屆共有 全台八大賽區、104 支隊伍報名參賽，各賽區僅能選拔一支隊伍晉級總決賽，競爭激烈程度可見一斑。

成功晉級總決賽的八支隊伍分別為：

新北｜我們不是 MKG（MKG）



嘉義｜LSE（LSE）



台中｜隨心??蛋（EGS）



台中｜WWE（KOR）



新竹｜ALcaTraz（ALT）



新竹｜SKTwo（SKT）



高雄｜XGReSport（XGR）



屏東｜ALcaTraz（ALZ）



南北菁英齊聚一堂，展開年度最關鍵的終極對決。

飯店選手村模式延續 備戰環境再升級

延續去年深獲選手好評的「飯店選手村」規劃，主辦單位本屆攜手 Ohotel，為晉級隊伍提供 完整住宿、早餐與專屬休息空間。

選手可於比賽前一晚直接入住會場飯店，充分調整作息，隔日步行進入賽場應戰，避免舟車勞頓影響臨場狀態，讓選手能以最佳狀態迎接關鍵賽事。

電競主播徐展元坐鎮決賽 經典賽評熱血解說

本屆軍團盃總決賽特別邀請玩家最喜愛的電競主播 徐展元 擔任現場主播，搭配《SF Online》經典賽評組合 HOOP、WIZ，以專業戰術解析與熱血口條，帶領觀眾掌握每一次關鍵交火。

而賽事首日八強賽，則由主播 SpaceQ 擔任賽事主播，透過高互動式帶動，從開場即點燃現場氣氛，讓觀眾全程沉浸於高張力的比賽節奏之中。

各路菁英決戰八強 戰況高潮迭起

四強首戰由 MKG 對上 ALT，兩支隊伍去年曾於冠軍戰交手，今年卻提前於四強狹路相逢。

首張地圖「沙漠陣地」，MKG 以 8:2 先聲奪人；第二張「神經毒氣」雙方勢均力敵，ALT 以 8:6 驚險守下；決勝第三張「KF815」，ALT 延續氣勢，一度取得 7:4 領先，儘管 MKG 在賽末點奮力追分，仍以 6:8 遺憾落敗，由 ALT 成功挺進冠軍戰，也讓 1572 位預測 MKG 的玩家 宣告預測失敗，現場觀眾一片惋惜。

本屆「殺人王」由 ALT_YaNGB 奪下，連續兩年獲得亞軍的他，終於在個人獎項上突破自我。YaNGB 得獎時笑說：「沒有我，就不好看了，總有一天要扳倒她們，拿下冠軍！」

冠軍戰 EGS 再證王者實力 完成三冠王壯舉

冠軍戰由 ALT 對上兩屆冠軍 EGS。首張地圖「火車」，ALT 上半場以 4:3 領先，但下半場攻守交換後，EGS 穩住節奏，每回合將時間壓縮至一分鐘內逐步抓人數，最終以 8:5 拿下勝利。

第二張地圖「命運交叉道」，EGS 先攻迅速取得 5:2 優勢，下半場 ALT 雖率先追回一分，但 EGS 隨即轉守為攻，連下三分結束比賽，正式奪下 2025 SF 軍團盃總冠軍。

EGS 隊長 EGS_CoCo 賽後表示：「去年我們在八強就輸掉，那時候有承諾今年一定要拿冠軍，說到做到。」



新加入的 EGS_9MAN 則分享：「練習時壓力真的很大，但慢慢調整，第一次跟他們組隊就拿到冠軍，非常感謝四位隊友。」



最後 CoCo 霸氣喊話：「明年，我們一定會成為第一支成功連霸的隊伍！」

限定轉盤 × 預測獎金池 參與感全面升級

本屆軍團盃推出 限定活動轉盤，到場玩家透過指定活動即可抽取限定專屬槍枝。「分析王」活動中，共有六位玩家成功七次預測，主辦單位加碼抽出兩張 iRocks × SF 聯名電競椅，最終由 MTBearsAWen 與 ReStriCt 閃耀 幸運獲得。

預測獎金池活動則以 20,000 點起始，觀眾可使用戰備點數預測支持隊伍，成功者依比例瓜分獎金池。最高點數成功預測者為 TSGo 殺手皇后 與 EGS_WILSON，兩人各以 1,000 點成功預測 EGS，最終分別獲得 10,421 點遊戲點數。WILSON 領獎時笑說：「我是 EGS，當然要壓自己的隊伍！」

多元互動體驗同步登場 打造玩家嘉年華

除精彩賽事外，總決賽現場同步規劃多項玩家互動體驗活動。包含深受玩家喜愛的 拍貼機，可將支持隊伍 LOGO 或是喜愛的槍枝融入照片，留下專屬軍團盃紀念；以及 Logitech G 賽車椅體驗區，讓玩家親身體驗職業級電競設備配置。

現場亦舉辦 閃動格子競賽，考驗反應力與操作速度，吸引大量玩家排隊挑戰，為會場增添熱鬧氣氛。

會場設置 贊助商飲料暢飲吧及品牌互動攤位，入場玩家配戴專屬手環即可自由進出會場、無限暢飲。舞台互動與觀眾應援活動穿插進行，搭配 LED 大螢幕即時轉播，讓整個會場充滿熱血與氣勢。

本屆 SF 軍團盃總決賽，不僅是頂尖對決的戰場，更成為《SF Online》玩家一年一度的盛大聚會。主辦單位特別感謝所有參賽選手、贊助夥伴 Logitech G、iRocks 艾芮克、MSI 微星科技、捷大電腦、百威啤酒、Red Bull、Ohotel 麗加園邸酒店 與現場觀眾，共同締造這場難忘的電競盛事。

※禁止酒駕 未滿十八歲 禁止飲酒