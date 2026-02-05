SGA掛傷缺陣！雷霆剩八壯士兵敗馬刺 溫班亞馬雙十獵殺

（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺今（5）日於主場交手僅剩 8 人輪替的奧克拉荷馬雷霆，在溫班亞馬（Victor Wembanyama）22 分 14 籃板的雙十表現與強森（Keldon Johnson）替補轟下 25 分帶領下，以 116 比 106 擊退衛冕軍。雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷確定無緣明星賽，讓馬刺本季對戰取得 4 勝 1 敗優勢，目前以 34 勝 16 敗穩坐西區第二席位。

圖／馬刺今（5）日在雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷缺席，且僅剩 8 人輪替的情況下，以 116 比 106 擊退衛冕軍。（翻攝 San Antonio Spurs X）

雷霆部分在此役面臨極其嚴重的戰力缺口。賽前球團證實，核心領袖亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷進入傷兵名單，預計將缺席至全明星週末結束，這也代表他無法參與即將到來的明星賽，且連續 121 場得分達 20 分的壯舉被迫中斷。加上霍姆格倫（Chet Holmgren）、多特（Luguentz Dort）與卡魯索（Alex Caruso）等共 10 名球員缺陣，雷霆僅能維持 8 人的最低出賽規格應戰。

賽事初期由馬刺隊掌控全局，首節便建立 13 分優勢，上半場更一度將領先擴大至 22 分。然而，雷霆「八壯士」在下半場展現頑強韌性，肯瑞奇威廉斯（Kenrich Williams）與維金斯（Aaron Wiggins）連續發動反擊，在第四節末段一度追至僅剩 4 分分差。關鍵時刻，溫班亞馬（Victor Wembanyama）在比賽最後 3 分鐘接管戰局，連得 6 分阻斷對方逆轉希望。

個人數據方面，馬刺強森（Keldon Johnson）全場 17 投 10 中攻下 25 分，表現最為亮眼；福克斯（De’Aaron Fox）則挹注 15 分與 10 助攻。雷霆隊肯瑞奇威廉斯（Kenrich Williams）同樣砍下 25 分，傑林威廉斯（Jaylin Williams）也有 24 分、12 籃板貢獻。馬刺在本場勝利後持續縮小與龍頭差距，在迎回健康的溫班亞馬（Victor Wembanyama）與強援加盟後，其攻防實力已備受各界看好。

The BLOCK and the and-1 FINISH on the alley-oop What a sequence from Wemby! pic.twitter.com/gtbmUEAS0c — NBA (@NBA) February 5, 2026

