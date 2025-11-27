SGA轟40分寫10連勝 雷霆力退灰狼穩居聯盟第一

（記者許皓庭／綜合報導）奧克拉荷馬雷霆今（27）日延續近期火燙狀態，在主場面對明尼蘇達灰狼時再度展現強勢攻擊力。一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場斬獲 40 分，並在決勝階段連續站上罰球線得分，最終帶領雷霆以 113：105 奪下 10 連勝，開季戰績提升至 18 勝 1 敗，穩居本季聯盟龍頭位置。

比賽開局後，雷霆在防守端壓制對手，首節便建立起領先優勢。進入第二節，亞歷山大火力全開，單節攻下 13 分，使比數進一步被拉大。灰狼此時遭遇進攻停滯，主將愛德華茲（Anthony Edwards）上半場手感不佳，團隊得分空間受到影響，使雷霆在半場結束時握有雙位數領先。

易籃後，灰狼試圖反攻，隨著愛德華茲逐漸回溫，第三節拉近部分分差。進入末節後，灰狼一度成功追平，讓賽況重新緊張。但雷霆年輕球員米契爾（Ajay Mitchell）在此時跳出，連續得分撐住比數，避免比賽完全被對手翻轉。

比賽進入最後階段，亞歷山大再度成為關鍵人物，多次逼出對手犯規，穩健罰進關鍵分數。隨後霍姆葛倫（Chet Holmgren）於外線命中關鍵三分球，徹底澆熄灰狼反撲氣勢，雷霆也在攻守兩端維持節奏，守下最終勝利。

亞歷山大此役繳出 40 分、6 籃板、6 助攻，是雷霆贏球的最大功臣。灰狼方面，愛德華茲全場攻下 31 分，但上半場手感低迷，成為球隊一路苦追的重要因素。儘管灰狼在末節展現韌性，但仍無法抵擋雷霆更穩定的進攻節奏。

雷霆開季至今僅吞下一敗，且近期拉出長達 10 連勝的氣勢，展現西區最具威脅的競爭力。無論主將亞歷山大穩定輸出，或是霍姆葛倫、米契爾等年輕球員的成長，都讓球隊在攻守兩端具備多點威脅。

灰狼則在此戰遭遇挫敗後，仍需面對團隊火力起伏的問題。愛德華茲雖然下半場回穩，但開局不順使球隊必須花費大量力氣追分，最終仍難逃吞敗命運。

