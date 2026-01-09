SGLT-2抑制劑不只「排糖」！醫揭：堪稱「糖、心、腎」治療三冠王
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】對多數糖尿病患者而言，SGLT-2抑制劑早已不再陌生。這類俗稱「排糖藥」的藥物，能幫助腎臟將多餘糖分排出體外，以達到控制血糖的目的。不過，SGLT-2抑制劑的功效遠不只於此，「排糖」僅是冰山一角，它更被醫學界譽為「護腎法寶」，展現出深遠的治療潛力。
從「排糖」到「護腎」：SGLT-2抑制劑的機制
台南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師指出，SGLT-2抑制劑能阻止腎臟重新吸收葡萄糖與鈉離子，促使其經由尿液排出。這一過程進一步引發腎臟入球小動脈收縮，進而降低腎絲球內壓力，不僅減少蛋白尿，還可延緩腎功能惡化。值得注意的是，即便是非糖尿病患者，也能發揮作用。
除此之外，SGLT-2抑制劑亦具備降血壓、減重、利尿、降尿酸及改善貧血等多重益處，更是心衰竭治療的重要藥物之一。研究顯示，它能有效降低心衰竭住院率並改善總體死亡率。因此，SGLT-2抑制劑在「糖、心、腎」三大領域皆表現卓越，堪稱三冠王。
「先蹲後跳」：腎功能短暫下降，其實是好現象
許多患者在初次服用SGLT-2抑制劑時，可能觀察到腎功能指數(eGFR)略微下降，常因此憂心是否「腎變差了」。其實這是一種正常且可預期的生理變化。葉尚恩醫師解釋，研究發現服用SGLT-2抑制劑會引發短期的腎功能「先蹲後跳」現象——初期腎功能會輕微下降，但長期則有助於延緩腎功能惡化、減少蛋白尿，並降低洗腎風險。
葉尚恩醫師形容，腎臟猶如一座工廠，而SGLT-2抑制劑的作用，就像幫工廠減壓、讓工人不再過勞。雖然短期產能難免下降，卻能延長工人職涯、維持工廠穩定運作，最終實現腎功能的「永續經營」。這是一項「短空長多」的健康投資。
遵從三大原則，副作用不用怕
不過，雖然SGLT-2抑制劑帶來諸多益處，但仍需留意潛在副作用，如泌尿生殖道感染、酮酸中毒與脫水等。葉尚恩醫師強調，這些副作用多數輕微且可預防，關鍵在於須遵守三大原則：多喝水、少憋尿、該停則停。充足水分可沖淡泌尿道內的細菌、降低感染機率，也有助於預防脫水；建議飲水量為體重（公斤）×30毫升，例如60公斤者每日攝取至少1800毫升水分。至於「該停則停」，則指在手術禁食、腸胃炎、食慾不振或急性感染等情況下，應暫停用藥，以降低酮酸中毒的風險。
總的來說，SGLT-2抑制劑已成為當代護腎治療的基石。藉由降低腎臟負擔，它能有效延緩慢性腎病惡化，為患者爭取寶貴的健康時間。只要掌握正確用藥原則，SGLT-2抑制劑不僅療效明確，亦能兼顧安全性，成為腎臟病友的長期守護者。
就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>
【延伸閱讀】
「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處
冬天手腳冰冷快補4大營養素！張宜臻營養師：改善手腳冰冷4個小技巧
研究：逆轉糖尿病仍會「傷心」！周建安醫師：留意糖尿病前期5大警訊
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97469
喜歡本文請按讚並分享給好友
更多健康資訊：華人健康網
https://www.top1health.com
其他人也在看
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 38
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 26
眼皮「這1變化」恐是心肌梗塞前兆！醫示警 很多人以為只是老了
許多民眾對外貌要求完美，當眼皮出現淡黃色的小斑塊時，第一反應往往是求助醫美雷射。然而，振興醫院心臟內科專家示警，這些看似影響美觀的「黃色瘤」（Xanthelasma），其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」。如果只處理表皮而不控制內在血脂，不僅極易復發，更可能忽略了潛藏在血管裡的致命危機。 醫美治標不治本 關鍵在「血脂」 黃色瘤通常出現在單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。其成因是血液中的膽固醇（特別是低密度脂蛋白 LDL）過高，滲透至皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。醫師指出，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。這就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現。 先內科檢查 後醫美修飾 針對出現黃色瘤的人，專業的治療流程應為： ．首要步驟： 進行全套心血管檢查，包含血脂（總膽固醇、LDL、HDL）、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。．核心治療： 透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管（減少飽和脂肪、增加膳食纖維）。．外觀美化： 待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，以達到最佳且長久的美容效果。 「真正的面相，是藏在血管常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 1
研究揭露：血脂升高的元凶不是雞蛋而是「它」！3招降壞膽固醇
高血脂要少吃蛋還是少吃油？復健科醫師王思恒指出，許多人誤解蛋是血脂升高的元凶，但最新研究顯示，影響血液中壞膽固醇（LDL-C）升高的主要原因，並非雞蛋，而是飲食中的飽和脂肪。 最新研究揭露：血脂健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 1
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
台灣洗腎密度全球最高！醫推「211餐盤」延緩腎病惡化
60歲的黃女士罹患糖尿病十年，近期發現腎功能下降，許多食物不敢吃，短短幾個月體重減少五公斤。台北慈濟醫院王奕淳醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，數月後血糖與腎功能逐漸穩定。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
這些保健食品不能一起吃！魚油、葉黃素、鈣、鐵吃錯超傷身
服用保健食品，除了要注意攝取時間外，也要留意有些營養品是不能一起吃的，像是葉黃素、鈣片、魚油、鐵等就有一些食用技巧，小心不要吃錯了，否則容易對身體造成影響！ 葉黃素、β-胡蘿蔔素不能一健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道 下秒痛到衝醫院
《大河報》報導，小鄭起初並未察覺異狀，還對可能產生的「特殊體驗」抱有期待，但不久後便出現劇烈疼痛與排尿困難等症狀，嚇得趕緊前往鄭州市人民醫院求診。醫生檢查發現，水蛭沿著尿道向內爬行，最終進入膀胱並附著吸血，同時分泌抗凝血物質，導致症狀迅速惡化。經檢查後，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧
卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 4
年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群
桃園某大學一名21歲大學生5日在教室突然昏迷，經急救後仍回天乏術，法醫相驗確認為「心因性猝死」。而心因性猝死主要因心血管相關疾病所致，近九成是心律不整引發，且經常發生於青壯年身上，每年約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，對此分享9種高風險族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑巧克力不只抗氧化？英國研究：血液中可可鹼濃度與老化指標相關
撰文＝編輯部 在「吃得健康、老得慢」的全球消費趨勢下，黑巧克力過去以風味與產品為主要賣點，如今正朝向高可可含量、低糖、潔淨標籤與健康老化形象發展。根據Fortune食力 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
非糖尿病也能用！排糖藥具「降血壓、減重」隱藏功效
SGLT-2抑制劑俗稱「排糖藥」，能幫助腎臟排出多餘糖分以控制血糖。台南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師指出，這類藥物更被醫學界譽為「護腎神藥」，在糖尿病、心臟病與腎臟病三大領域皆表現卓越。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
一手啤酒下肚成習慣？川菜主廚戒酒4年還是逃不過胰臟炎
陳先生因胰臟炎合併十二指腸穿孔休克送醫，在加護病房治療超過6個月，醫護人員今天在他52歲生日幫他慶生，他感動落淚許願「我要健康出院回家！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
薯條不是原型食物嗎？醫揭「減糖護腎」關鍵：戒掉這種飲料是第一步
文章也可以用聽的台灣被譽為「手搖飲王國」，街頭巷尾隨處可見各式飲料店，但在甜蜜滋味背後，卻潛藏著對腎臟與代謝健康的長期傷害。台北慈濟醫院腎臟內科主治醫師王奕淳指出，臨床觀察發現，許多民眾的腎功能逐漸惡化，往往並非在一夕之間，而是長年累積的不良飲食習慣所導致，其中高糖飲食正是最容易被忽略，卻殺傷力極強的關鍵因素。 王奕淳表示，不少人以為只要沒有明顯的不適症狀，就代表身體無恙，卻忽略了糖對腎臟的慢性傷害。「含糖飲料最好是不要喝，但現代人幾乎天天喝，長期高糖攝取，就是在默默傷害腎臟的健康。」他直言，減糖護腎的第一步，其實很簡單，就是戒掉含糖飲料，選擇無糖飲品，甚至連低糖的飲料都應該儘量避免。 除了含糖飲料之外，另一個常見的問題是過度攝取加工與精緻食品，像是香腸、培根等加工肉品，為了讓顏色漂亮、口感好、易保存，常常加了許多磷酸鹽；這些無機磷比天然食物裡的磷更容易被吸收，長期吃太多，對腎臟真的很吃力，而薯條、漢堡、披薩等高熱量食物，這些常見的速食不僅熱量高、營養密度低，還容易造成血糖快速上升。王奕淳說，長期血糖波動會破壞腎臟內腎絲球的過濾膜，進而導致纖維化，腎功能便會逐漸下降，最終可能演變為糖尿常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
難怪一直變胖！9種你以為沒問題的「健康食品」糖分高到驚人 低脂優格中了
「低脂」、「天然」、「高蛋白」、「補充能量」——這些聽起來健康的標示，真的代表對身體比較好嗎？近期一項調查發現，部分標榜健康的袋裝嬰幼兒食品，竟然含有超過 1 歲幼童每日建議攝取量的糖分，引發各界關注。這也讓人開始反思：我們每天吃進肚子的「健康食品」，究竟藏了多少看不見的糖？ 你每天吃的糖 可能早就超標了 專家指出，現代人攝取過量糖分的來源，往往不是甜點，而是那些被誤認為健康的加工食品。以英國為例，營養統計顯示，一般民眾每日熱量中約有 9-12.5% 來自遊離糖，幾乎是官方建議上限（5%）的兩倍。問題在於，這些糖並非全來自蛋糕或糖果，而是潛藏在我們「以為沒問題」的食物裡。 實際上砂糖含量很高的「健康食品」9種食物 以下就是營養專家點名的 9 種「看起來健康，其實糖分驚人」的食品。 1、低脂優格「低脂」並不等於「低糖」。為了彌補脂肪減少後的口感，許多低脂優格會額外添加糖分，尤其是水果口味。有些產品的含糖量，甚至比原味希臘優格高出2倍以上。 2、米餅、爆米花看起來清爽、低脂，但若外層裹上巧克力、焦糖或優格，糖分立刻飆升。有些單片米餅的含糖量，已接近每日建議攝取量的三分之一。 3、能量棒、蛋常春月刊 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
猝死不是突然！醫揭「5個超低調警訊」 多數人早就出現過
「冬季猝死前，有沒有先兆？」對此，重症醫師黃軒表示，肯定有，但它很安靜！你常常會不在乎。在急診與加護病房，他常回頭問家屬時，最常聽到的一句話是：「前幾天好像怪怪的，但也說不上來哪裡不對。」這句話，幾乎是冬季猝死的共同前奏，不是嗎？ 冬季猝死前 最常出現的5種低調警訊1、 不明原因的「異常疲勞」 不是熬夜那種累，而是：．明明睡夠，卻醒來就累．做一樣的事，卻特別喘．身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感 研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。 2、 胸口悶、緊、壓，但「不像痛」很多人會說：像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。 冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。 3、 清晨或夜間，突然心悸、冒冷汗特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。 4、 頭暈、眼前發黑、差點昏倒 這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告。在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索 5、睡眠突然變差、半夜醒來心跳快 ．原本好睡，突然變淺眠．半夜醒來覺得心跳很快．醒來後難再入睡 這常與自律常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
婦頭痛自家醫院看病5次找無症狀 轉院竟腦梗塞亡 癌末夫淚訴院方延誤
一名婦人在台中某醫院服務數十年，去年11月起開始出現頻繁頭痛，在就職醫院看了5次，卻都找不出問題，沒想到轉到台中榮總後就陷入昏迷，並在一個月後病逝，中榮醫師直言送來的時候已經太晚，讓癌末丈夫悲憤不已，認為妻子服務的醫院延誤就醫導致，事後也不聞不問。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1