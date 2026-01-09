【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】對多數糖尿病患者而言，SGLT-2抑制劑早已不再陌生。這類俗稱「排糖藥」的藥物，能幫助腎臟將多餘糖分排出體外，以達到控制血糖的目的。不過，SGLT-2抑制劑的功效遠不只於此，「排糖」僅是冰山一角，它更被醫學界譽為「護腎法寶」，展現出深遠的治療潛力。

SGLT-2抑制劑不只「排糖」！醫揭：堪稱「糖、心、腎」治療三冠王

從「排糖」到「護腎」：SGLT-2抑制劑的機制

台南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師指出，SGLT-2抑制劑能阻止腎臟重新吸收葡萄糖與鈉離子，促使其經由尿液排出。這一過程進一步引發腎臟入球小動脈收縮，進而降低腎絲球內壓力，不僅減少蛋白尿，還可延緩腎功能惡化。值得注意的是，即便是非糖尿病患者，也能發揮作用。

廣告 廣告

除此之外，SGLT-2抑制劑亦具備降血壓、減重、利尿、降尿酸及改善貧血等多重益處，更是心衰竭治療的重要藥物之一。研究顯示，它能有效降低心衰竭住院率並改善總體死亡率。因此，SGLT-2抑制劑在「糖、心、腎」三大領域皆表現卓越，堪稱三冠王。

「先蹲後跳」：腎功能短暫下降，其實是好現象

許多患者在初次服用SGLT-2抑制劑時，可能觀察到腎功能指數(eGFR)略微下降，常因此憂心是否「腎變差了」。其實這是一種正常且可預期的生理變化。葉尚恩醫師解釋，研究發現服用SGLT-2抑制劑會引發短期的腎功能「先蹲後跳」現象——初期腎功能會輕微下降，但長期則有助於延緩腎功能惡化、減少蛋白尿，並降低洗腎風險。

葉尚恩醫師形容，腎臟猶如一座工廠，而SGLT-2抑制劑的作用，就像幫工廠減壓、讓工人不再過勞。雖然短期產能難免下降，卻能延長工人職涯、維持工廠穩定運作，最終實現腎功能的「永續經營」。這是一項「短空長多」的健康投資。

葉尚恩醫師指出，SGLT-2抑制劑在「糖、心、腎」三大領域皆表現卓越，堪稱三冠王。（圖片提供／安南醫院）

遵從三大原則，副作用不用怕

不過，雖然SGLT-2抑制劑帶來諸多益處，但仍需留意潛在副作用，如泌尿生殖道感染、酮酸中毒與脫水等。葉尚恩醫師強調，這些副作用多數輕微且可預防，關鍵在於須遵守三大原則：多喝水、少憋尿、該停則停。充足水分可沖淡泌尿道內的細菌、降低感染機率，也有助於預防脫水；建議飲水量為體重（公斤）×30毫升，例如60公斤者每日攝取至少1800毫升水分。至於「該停則停」，則指在手術禁食、腸胃炎、食慾不振或急性感染等情況下，應暫停用藥，以降低酮酸中毒的風險。

總的來說，SGLT-2抑制劑已成為當代護腎治療的基石。藉由降低腎臟負擔，它能有效延緩慢性腎病惡化，為患者爭取寶貴的健康時間。只要掌握正確用藥原則，SGLT-2抑制劑不僅療效明確，亦能兼顧安全性，成為腎臟病友的長期守護者。

就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>

【延伸閱讀】

「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處

冬天手腳冰冷快補4大營養素！張宜臻營養師：改善手腳冰冷4個小技巧

研究：逆轉糖尿病仍會「傷心」！周建安醫師：留意糖尿病前期5大警訊

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/248/97469

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com