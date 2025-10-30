SGP累計貨櫃量突破1500萬TEU 寫重要里程碑

根據英國航運相關網站表示，沙烏地全球港口集團（Saudi Global Ports Group，下稱SGP）旗下SGP貨櫃碼頭自二○一五年於沙烏地阿拉伯東岸的達曼阿卜杜勒阿齊茲國王港（King Abdulaziz Port Dammam）開始營運以來，累計貨櫃吞吐量已突破一千五百萬TEU，創下重要里程碑。

消息指出，這項成果得以達成，歸功於與沙烏地港務局（Mawani）、稅務與關稅總局、全球航運公司及多家長期合作夥伴密切合作。

SGP目前營運沙烏地阿拉伯東岸規模最大的貨櫃碼頭，長年扮演銜接該國工業與國際市場的重要樞紐角色。在新加坡PSA國際港務集團的全球專業支持下，SGP貨櫃碼頭年貨櫃量逐年成長，於二○二四年達到三百二十萬TEU的高峰。

這項成就緊隨SGP於二○二五年七月成功取得並整合東岸多功能碼頭營運權後，進一步強化其長期成長軌跡，展現集團透過持續投資科技、營運卓越與人力培育，致力於轉型沙烏地港口與物流生態系統的承諾。

SGP貨櫃碼頭首席執行長費伊（Daniel Phay）表示，突破一千五百萬TEU的成果，是他們團隊與合作夥伴多年來堅定投入與努力的見證。他們將持續以堅毅精神推動碼頭容量與營運韌性，並在安全、數位化與永續發展領域持續精進，共同提升達曼阿卜杜勒阿齊茲國王港的戰略地位，為客戶、社區與合作夥伴創造更多機會，協助沙烏地二○三○願景的港口與物流發展目標。

沙烏地全球港口集團首席執行長哈里森（Rob Harrison）表示，這一刻不僅代表貨櫃量突破，更象徵該集團在促進王國經濟成長方面所取得的進展。

透過持續投資、創新及培育在地人才，SGP已成為沙烏地邁向未來成長的重要門戶，致力打造一個整合且具前瞻性的港口生態系，為沙烏地及全球創造長遠價值。