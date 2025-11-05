SGS年度獎項 慈濟榮獲 「ESG Awards：永續社會獎」

到外在關懷觸角的延伸 都符合永續發展精神 SGS自2016年開始便陸續創辦三種獎項，分別是品質與環境管理和職安衛生的ISO Awards、永續發展和企業責任的ESG Awards，以及資安方面的IT Awards，來獎勵對社會做出貢獻的企業單位。而今年的ESG永續社會獎，得獎單位非常的五花八門，從百貨業到科技業都有，讓人眼睛一亮的是，今年慈濟基金會也獲得了永續社會獎，從內部管理，到外部關懷，都備受肯定。

SGS共設「ISO Plus Awards」、「ESG Awards」、「IT Awards」及「年度創新獎」四大獎項。NS「財團法人中華民國，佛教慈濟慈善事業基金會，恭喜。」

接下的不只是獎項，更是對ESG承諾。SGS今年的永續社會獎，一共有5家企業單位獲獎，慈濟基金會就是其中之一。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們在永續發展上面的努力，包括財務透明 包括組織優化，包括承擔更多的社會責任，當然我們也在積極的，推動八大友善，從原來六大友善，再增加兩項的友善，主要是對於社區 民眾 環境，還有社會大眾的友善的環境。」

慈濟為了達到2050年淨零碳排，成立永續發展組，在55個國家推動解除飢餓、氣候應對、高齡與少子化關懷、環境教育及永續發展等五大行動，2024年服務超過8百萬人。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們主動推動碳盤查，溫室氣體盤查，還有主動承諾淨零排放，這些都是對於，社會友善 還有環境諧和的一個，我們自己的一個願景和目標。」

SGS管理與保證事業群東北亞區首席長 曾偉明：「極端天氣讓我們再次意識到，永續不再是企業附加的損害，抑是生存與競爭力的基本，如今已經超過140個國家地區，包括台灣，承諾在2050年前，達成淨零的目標。」

獲得永續社會獎肯定的，涵蓋科技業到百貨業，也有非營利組織，顯示各界對於ESG理念的認同。SGS從2016年開始陸續創辦ISO、ESG和IT等三大獎項，希望有多企業發揮所長，從台灣到世界，好好照顧我們的地球。

