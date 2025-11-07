SGS產品碳足跡榮獲國際認可 協助企業進入全球市場

【記者張嘉誠／綜合報導】

整合跨國技術與查驗能量 協助企業共創綠色未來

為持續精進碳足跡查驗能量，強化全球永續服務佈局，SGS近日正式成為全球首家獲得新加坡認證組織（Singapore Accreditation Council, SAC）認可之ISO 14067產品碳足跡查驗機構（Verification Body）。此次資格的成功取得，由SGS台灣互聯與產品事業群／電子電器化學分析與永續發展服務團隊及SGS國外團隊共同協助SGS完成，展現SGS跨國合作的深厚實力與技術整合能力。

▲SGS成為全球首家獲SAC認證的ISO 14067產品碳足跡查驗機構，展現國際專業實力。(圖／SGS提供)

ISO 14067為國際公認的產品碳足跡（Product Carbon Footprint, PCF）計算與揭露標準，主要針對產品生命週期各階段所產生的溫室氣體排放進行量化與透明化揭露。隨著全球淨零目標推進與供應鏈減碳要求升高，越來越多國際買家將產品碳足跡列為採購與品牌永續的重要依據，因此可信且具國際認可的第三方查驗服務成為企業進入全球市場的關鍵門檻。

獲得SAC認可後，SGS「綠色標章－碳足跡」服務可出具經SAC認可的查驗聲明書。該服務依據ISO 14067:2018與ISO 14064-3:2019國際標準，經由第三方查驗，協助企業量化產品碳排放，並以標章形式對外傳達環境承諾。對於積極參與國際供應鏈的企業而言，選擇具備SAC認可資格的查驗體系，能有效降低跨國市場的合規風險，並提升產品於國際市場的競爭力與可見度。

此次認證不僅代表SGS在碳管理與查驗領域的深厚專業獲得國際肯定，也象徵SGS持續協助企業以更高標準因應全球永續挑戰的承諾。憑藉完善的技術規範、專業人員訓練與全球服務網絡，SGS得以為客戶提供兼具準確性與透明度的碳足跡查驗服務，協助企業建立具國際公信力的環境聲明。

展望未來，SGS將持續投入碳足跡與永續查驗技術的開發與應用，結合全球專業網絡與在地服務經驗，為企業提供更具效率、透明且具國際接軌力的查驗服務。SGS期盼透過此一里程碑，協助更多企業在全球碳中和浪潮中脫穎而出，共同邁向低碳永續的未來。