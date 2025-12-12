SGS舉辦第三屆綠色永續成果發表 聚焦循環經濟、碳管理、有害物質控管與環保標章推動

圖▲獲獎單位共同合影。(圖/SGS提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

SGS 台灣於12月12日於台北101大樓 SPACE 88 舉辦「2025 第三屆 SGS 綠色永續成果發表會」，集結產官學三方代表與多家指標企業共襄盛舉。今年發表會以循環經濟、碳管理、有害物質控管與環保標章推動為核心，揭示產業在永續行動上的最新成果與趨勢。

活動由互聯與產品事業群 電子電器化學分析與永續發展服務副總裁 黃進輝率先致詞，分享 SGS 在全球永續驗證、綠色標章體系與循環經濟輔導上的最新布局。其中也宣布推出全新的 PFAS Verification 驗證技術，突破過去僅依賴特定標準品或總氟測量的限制，可一次性檢測化合物與聚合物，協助企業完整掌握 PFAS 風險來源，進一步降低供應鏈管理的不確定性。

環境部資源循環署 賴瑩瑩 署長亦親臨現場，從政策面肯定產業在循環材料落實上與低碳轉型的進展，期許企業於關鍵時期持續深化永續力。活動同時邀請學界代表——台灣大學機械工程研究所、台灣生命週期學會理事長 林心恬 教授出席分享，以學術研究視角補充永續與循環經濟的產業觀察。

在產、官、學三方的共同見證下，此屆發表會正式公布四大獎項得主，分別為 「SGS 綠色標章循環經濟類」、「SGS 綠色標章碳管理類」、「SGS 綠色標章禁限用物質類」以及 「環保標章最佳夥伴獎」。今年共有多家企業獲獎，展現台灣產業在材料循環、碳排治理、供應鏈管理以及綠色產品推動上的持續進展，完整呈現永續作為在不同面向的落實成果。

SGS 綠色標章 — 循環經濟類

再生循環類的得主包括：台灣科高工程有限公司、台灣玻璃工業股份有限公司、台灣聚合化學品股份有限公司、安瀚視特股份有限公司、亞洲聚合股份有限公司、阿托科技股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、海光企業股份有限公司、順昶塑膠股份有限公司、遠東新世紀股份有限公司、華夏海灣塑膠股份有限公司、寶綠特資源再生科技股份有限公司

其中，華夏海灣塑膠在再生材料應用上具高度成熟度，展現出材料回收、再利用一體化的產線能力。亞洲聚合於循環材料導入與製程實踐方面擁有深厚能量，展現企業在循環經濟上的前瞻布局。

台灣聚合化學品則在再生材料落地推動上展現穩健成果，具體提升循環材料使用比例。

順昶塑膠透過產線改善與材料優化，有效提升原物料使用效率，展現循環經濟的實務成效。

SGS 綠色標章 — 碳管理類

碳管理類得獎企業包括：天樂國際股份有限公司、台灣聚合化學品股份有限公司、台達化學股份有限公司、先鋒材料科技股份有限公司、亞洲聚合股份有限公司、英特格、耐特科技材料股份有限公司、順昶塑膠股份有限公司、鋒霈環境科技股份有限公司

其中，天樂國際在產品碳足跡及減碳管理上展現完整與具體的執行成果，建立清晰的碳盤查流程。

亞洲聚合同時在材料端與碳管理端展現雙軸整合能力，有助於企業降低整體生命週期碳排量。台灣聚合化學品持續深化減碳策略，透過製程優化提升碳排透明度與管理效率。台達化學以低碳材料開發結合碳盤查技術，逐步落實低碳材料的實際成果。順昶塑膠亦在碳管理流程的規範化與改善計畫上持續投入，展現穩健的減碳行動。

SGS環保標章最佳夥伴獎

最佳夥伴獎得獎企業包括：Super Micro Computer, Inc.、ViewSonic Corporation、公信電子股份有限公司、台灣微軟股份有限公司、立普樂企業股份有限公司、微星科技股份有限公司、億光智能科技股份有限公司

其中，Super Micro Computer, Inc.、ViewSonic Corporation、微星科技以及公信電子在EPEAT 的推動上持續投入，不僅積極擴大永續產品線，也同步強化綠色設計、循環材料運用、製程環境管理與減碳策略等面向，展現環保與產品創新並行，並以具體行動落實降低環境衝擊與提升永續價值的成果。

SGS 綠色標章 — 禁限用物質類

禁限用物質類得獎企業包括：台灣太陽油墨股份有限公司、台灣科高工程有限公司、先鋒材料科技股份有限公司、合勤科技股份有限公司、阿托科技股份有限公司、建興儲存科技股份有限公司、耐特科技材料股份有限公司、啓碁科技股份有限公司、雅速達股份有限公司。

此外，今年在禁限用物質類中也有多家企業展現持續性的法規管理能力。台灣科高工程有限公司、啟碁科技、先鋒材料科技以及台灣太陽油墨已連續三年獲獎，顯示其在有害物質控管上的長期落實與穩定管理；合勤科技與耐特科技材料則連續兩年獲獎，展現企業在持續強化供應鏈物質管理方面的努力與進展。值得一提的是，禁限用物質類得獎企業中，阿托科技已完成產品無 PFAS 驗證，展現企業在材料安全與風險控管上的積極投入

SGS：攜手產業以科學驗證推動永續成果

活動中，SGS表示，綠色產品思維不僅限於禁止化學物質，更涵蓋 材料循環、碳管理與環保標章整合三大方向。透過第三方驗證，能協助企業在國際供應鏈中提升透明性與可信度，並支持企業在永續轉型過程中同步達到：增加回收材料使用比例、降低產品生命週期碳排放、符合全球環保要求及建立 ESG 與綠色供應鏈形象。

SGS強調，未來將持續協助更多企業導入循環經濟與低碳策略，並透過標章與驗證制度，促進產業與政府共同建立永續轉型的市場基礎。