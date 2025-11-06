SGS 2025 年度頒獎典禮隆重登場 以信任為基石定義規則驗證未來

【警政時報 薛秀蓮 /台北報導】作為全球測試、檢驗與驗證領域的領航者，SGS長期致力於為企業提供專業且權威的認證服務，幫助企業在品質、永續與數位轉型等多重挑戰中，建立信任基石。SGS 2025 年度頒獎典禮日前盛大登場，除表彰在品質管理、環境保護及數位治理上表現卓越的企業，也成為產官學跨界對話的重要平台。

SGS管理與保證事業群營運總監何星翰（左起）、SGS台灣檢驗科技人資副總裁陳雅枝、SGS管理與保證事業群東北亞區首席長曾偉明、副總裁鮑柏宇、營運總監謝偵濤、營運總監蔡福欽於年度頒獎典禮暨產業交流論壇啟動儀式合影。(圖/SGS提供)

以驗證守護信任 SGS引領企業韌性進化

「永續已不再是企業的附加選項，而是決定企業生存與競爭力的根本。」SGS管理與保證事業群東北亞區首席長曾偉明在開場致詞中強調，極端天氣、國際地緣政治風險以及全球供應鏈的不確定性，正嚴格考驗企業韌性，隨著全球超過140個國家與地區承諾於2050年前達成淨零排放目標，促使企業必須在永續治理上加速布局腳步。

廣告 廣告

SGS的核心使命是以專業驗證服務，支持企業將承諾落實為行動。曾偉明表示：「承諾需要驗證，方向需要行動。唯有以數據為基礎、以驗證為憑證，才能讓每一次永續行動被看見、被追蹤、被信任。」順應時代變革，即將改版的ISO 9001與ISO 14001標準將大幅強調風險管理與永續整合的要求，促使企業更全面地掌握內外部變化，強化抗風險能力與組織韌性。

緯創榮登三冠王 永續標竿企業齊聚一堂

今年SGS頒獎盛典中，共表彰42家在品質管理、資訊治理與永續發展等領域展現卓越表現的企業， 獲獎名單涵蓋多個產業，獲獎企業不僅是產業典範，更象徵著台灣邁向永續智慧未來的重要力量， 充分展現台灣企業在數位轉型與綠色經濟浪潮中的競爭力與創新力。

其中緯創資通憑藉卓越表現，榮獲知識管理品質典範獎、車載資安管理卓越獎以及永續治理獎三項重量級獎項，成為全場最耀眼的三冠王。緯創的多元獎項展現其在知識管理、資安防護及永續治理等領域的全方位實力，亦凸顯其在推動數位轉型與永續經營的領導地位。

廣告 廣告

值得一提的是，為呼應產業創新趨勢，今年特別新增「年度創新獎」，由奇美醫療財團法人奇美醫院、台達電子工業股份有限公司及遠雄建設事業股份有限公司獲得，表彰其在創新實踐與轉型推動上的領先貢獻。

在全球面臨氣候變遷、地緣政治動盪及數位革命三大浪潮夾擊的當下，企業唯有堅守「信任」的核心價值，結合嚴謹的驗證與治理，才能在多變且複雜的商業環境中立於不敗之地。SGS憑藉其全球領先的專業驗證能力與前瞻趨勢洞察，成為企業推動永續發展與數位創新的最堅實夥伴。

SGS管理與保證事業群東北亞區首席長曾偉明。(圖/SGS提供)

2025年SGS年度頒獎典禮，不僅見證了企業在品質、永續與數位創新上的卓越成就，更為產業界指引了未來發展方向，隨著AI技術與綠色經濟的融合日益緊密，唯有持續創新、堅持改善的企業，才能在這場新時代的進化論中脫穎而出，創造永續且具競爭力的未來。

SGS 2025 年度頒獎典禮完整名單：https://www.sgs.com.tw/news-media-resources-content/page/1?id=2029

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光