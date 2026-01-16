SHAI 001「ARES GRAY」配色正式登場 以鋒芒本色重返球場
記者陳建興／台北報導
CONVERSE SHAI 001 系列全新配色 「ARES GRAY」 即將正式迎來發售。此配色靈感汲取自 Shai Gilgeous-Alexander 兒子 Ares 的瞳孔顏色，以層次豐富的灰色調展現出溫情且堅定的力量感。在極簡的視覺風格中映照出鋒芒本色，完美呼應 Shai 在球場上靈動迅捷、攻守兼備的全能表現。
每一款 SHAI 001 配色都承載著專屬的故事敘事，而 ARES GRAY 所呈現的，是以極簡灰調詮釋深沉而堅定的父愛力量，並進一步映射出 Shai 在高強度對抗中的流暢移動與切入能力。在低調的灰色系之下，鋒芒自然顯現，勾勒出他鮮明且成熟的球風，反映出 Shai 在球場上靈活切換與從容破局的特質，以萬變姿態應對瞬息萬變的挑戰。
在設計語彙上，ARES GRAY 配色延續了 SHAI 001 系列的標誌性結構與機能配置：
層次視覺： 鞋身整體以灰色調為主，營造出簡潔且富有層次的視覺效果。
獨特識別： 標誌性的鎖定式拉鍊設計，搭配鞋舌處的 Shai 個人簽名 Logo，保留了系列的高辨識度，並在細節中強化球員的專屬身份。
流線輪廓： 恰到好處的色彩對比與極簡的細節處理，共同勾勒出鞋身立體且流暢的輪廓線條。
在機能表現上，ARES GRAY 同樣承襲了 SHAI 001 的核心優勢，完美兼顧球場實戰與日常穿搭需求：
極致抓地： 外底採用放射狀紋路設計，支援多向變向與快速啟動。
靈敏回饋： 前掌搭載 Zoom Air 氣墊（緩震科技），為每一次起跳與落地提供靈敏的回彈與穩定腳感，幫助球員在高強度對抗中保持持續穩定的表現。
CONVERSE SHAI 001 ARES GRAY配色，上市日期為1月22日，建議零售價為新台幣NT$ 3,980元，販售店點：Converse 南港 LaLaport 店 3F、Converse 新光三越 台北信義A11 2F、Converse 西門武昌五店、Converse 桃園 統領百貨店 1F、Converse 新光三越 台中中港店 12F、Converse 高雄 夢時代店 6F、NBA Store 台北旗艦店、PHANTACi 台北旗艦店、UNDEFEATED 台北旗艦店、UNDEFEATED台中店。各分店具體發售方式或有不同，詳細資訊以店家公告為準，更多詳情，如需更多詳情請瀏覽 CONVERSE TAIWAN官方FACEBOOK專頁 及 CONVERSE TAIWAN 官方IG。
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 92
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 121
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 46
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 352
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 38
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 24
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 238
WBC》坂本勇人提到生涯最可怕一役！ 台日大戰竟然緊張到無法傳球
2026年WBC世界棒球經典賽即將在3月開打，回顧過去台日大戰名場面，近期日職讀賣巨人隊當家內野手坂本勇人參加YouTube「名球會頻道」跟宮本慎也氏、稲葉篤紀氏、内川聖一氏、浅村栄斗等球星大談代表日本隊的壓力，坂本勇人提到2013年經典賽，他當時緊張到無法傳球，還是體驗到「棒球的恐怖」。TSNA ・ 5 小時前 ・ 8
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 83
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 106
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 146
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知
民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但直至表定時間，陳亭妃尚在電台接受媒體聯訪。參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 39
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 286
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14