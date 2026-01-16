SHAI 001「ARES GRAY」配色正式登場，以鋒芒本色重返球場。

記者陳建興／台北報導

CONVERSE SHAI 001 系列全新配色 「ARES GRAY」 即將正式迎來發售。此配色靈感汲取自 Shai Gilgeous-Alexander 兒子 Ares 的瞳孔顏色，以層次豐富的灰色調展現出溫情且堅定的力量感。在極簡的視覺風格中映照出鋒芒本色，完美呼應 Shai 在球場上靈動迅捷、攻守兼備的全能表現。

每一款 SHAI 001 配色都承載著專屬的故事敘事，而 ARES GRAY 所呈現的，是以極簡灰調詮釋深沉而堅定的父愛力量，並進一步映射出 Shai 在高強度對抗中的流暢移動與切入能力。在低調的灰色系之下，鋒芒自然顯現，勾勒出他鮮明且成熟的球風，反映出 Shai 在球場上靈活切換與從容破局的特質，以萬變姿態應對瞬息萬變的挑戰。

在設計語彙上，ARES GRAY 配色延續了 SHAI 001 系列的標誌性結構與機能配置：

層次視覺： 鞋身整體以灰色調為主，營造出簡潔且富有層次的視覺效果。

獨特識別： 標誌性的鎖定式拉鍊設計，搭配鞋舌處的 Shai 個人簽名 Logo，保留了系列的高辨識度，並在細節中強化球員的專屬身份。

流線輪廓： 恰到好處的色彩對比與極簡的細節處理，共同勾勒出鞋身立體且流暢的輪廓線條。

在機能表現上，ARES GRAY 同樣承襲了 SHAI 001 的核心優勢，完美兼顧球場實戰與日常穿搭需求：

極致抓地： 外底採用放射狀紋路設計，支援多向變向與快速啟動。

靈敏回饋： 前掌搭載 Zoom Air 氣墊（緩震科技），為每一次起跳與落地提供靈敏的回彈與穩定腳感，幫助球員在高強度對抗中保持持續穩定的表現。

CONVERSE SHAI 001 ARES GRAY配色，上市日期為1月22日，建議零售價為新台幣NT$ 3,980元，販售店點：Converse 南港 LaLaport 店 3F、Converse 新光三越 台北信義A11 2F、Converse 西門武昌五店、Converse 桃園 統領百貨店 1F、Converse 新光三越 台中中港店 12F、Converse 高雄 夢時代店 6F、NBA Store 台北旗艦店、PHANTACi 台北旗艦店、UNDEFEATED 台北旗艦店、UNDEFEATED台中店。各分店具體發售方式或有不同，詳細資訊以店家公告為準，更多詳情，如需更多詳情請瀏覽 CONVERSE TAIWAN官方FACEBOOK專頁 及 CONVERSE TAIWAN 官方IG。