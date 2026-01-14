Shake Shack推出多款韓式餐點 其中包括炸雞

在餐飲業競爭日趨激烈下，麥當勞等大型連鎖速食店均定期更新菜單，為顧客提供新的餐飲選擇。在剛跨入2026年之際，廣受喜愛的速食連鎖品牌Shake Shack便宣布，將重啟韓式主題菜單，除復刻過往多款經典商品，並推出顧客從未品嚐過的新品，預料將引起熱烈迴響。

美食網站Allrecipes報導，Shake Shack多款受韓式料理啟發的餐點，已於9日起在各門市供應。此份菜單源自該店2021年推出的系列活動，而今年的版本包含新品與顧客喜愛的復刻選項，但僅限時供應。

Shake Shack首度推出的新品為「韓式（K-Shack）炸雞塊」，品牌官網說明了2026年韓式菜單的細節，描述K-Shack炸雞塊為無抗生素飼養的整塊雞胸肉，裹上辛甜芝麻韓式辣醬，佐以新鮮青蔥，並可自選沾醬。此款炸雞售價為6.49元。

未讓人意外的是，Shake Shack也將推出「韓式辣味焦糖奶昔」的新品，作為韓式菜單的亮點之一。該奶昔被描述為「以韓式辣醬焦糖蛋奶凍製成的奶昔，上層覆蓋鮮奶油並淋上額外辣味焦糖醬，為完美平衡的甜辣風味收尾」。K-Shack辣味焦糖奶昔售價為6.99元。

Shake Shack的韓式菜單還將重現兩款曾廣受顧客喜愛的漢堡。首先是K-Shack炸雞漢堡，據官網描述，這是以無抗生素飼養雞隻、手工裹粉炸成的整塊雞胸肉，再裹上辛甜芝麻韓式辣醬，佐以新鮮青蔥與Choi's泡菜製成的泡菜沙拉，夾在烤馬鈴薯麵包中。

另一款回歸的是K-Shack燒烤漢堡，為現點現做的四分之一磅100%安格斯牛肉餅，佐以美式起司、酥脆甜洋蔥、新鮮青蔥及風味濃郁的韓式燒烤醬，夾在烤馬鈴薯麵包中。每片牛肉餅未烹調前重量約4盎司。兩款漢堡售價均為10.49元。

