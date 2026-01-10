Shake Shack韓風來襲「辣味焦糖奶昔」全美限時嘗鮮

連鎖餐飲品牌 Shake Shack韓式風味菜單（Korean-Style Menu）1月9日起在全美門店限時供應。該系列功能表在保留既有品項的同時，加入全新菜色，整體風味主軸延續以甜辣口感與升級食材為特色。

今年新增的兩項菜色分別為K-Shack 炸雞塊（K-Shack Fried Chicken Bites）與 K-Shack辣味焦糖奶昔（K-Shack Spicy Caramel Shake）。炸雞塊選用全白肉雞肉製成，外層裹以甜辣芝麻辣椒醬（gochujang），並撒上新鮮蔥花，另提供多款沾醬選擇。

辣味焦糖奶昔則以辣椒醬風味焦糖與冷凍卡士達調製，上方加上鮮奶油，並再淋上一層辣椒醬焦糖。對於這款有辣味的奶昔，不少消費者在社媒分享，入口先是焦糖的甜味，隨後辣椒醬帶來的微辣逐漸顯現，整體辣度不高，更偏向風味點綴，而非刺激性的辣感。對習慣傳統奶昔口味的消費者而言，其辣味元素可能需要一定適應，冷凍卡士達與辣椒醬焦糖的結合讓口感層次更加分明，但是否接受，仍取決於個人對甜辣搭配的喜好。

同時回歸的還包括 K-Shack炸雞三明治，以手工裹粉的全白肉雞胸肉搭配甜辣芝麻辣椒醬、新鮮蔥花，並加入泡菜，夾於烤製馬鈴薯麵包中；K-Shack韓式燒烤漢堡（K-Shack BBQ Burger），採用每片約4盎司的100%安格斯牛肉排，搭配美式起司、香脆甜洋蔥、新鮮蔥花與韓式燒烤醬；以及K-Shack辣味燒烤薯條（K-Shack Spicy BBQ Fries），以波浪薯條拌上泡菜風味調料，並附韓式燒烤醬，另可選擇搭配起司醬。

