Sharp 推出「眼鏡型」頭戴裝置 Xrostella VR1，超輕量 198 克、900 度近視免戴眼鏡、手機也能玩 VR！
Sharp 夏普向來以電視與顯示面板聞名，但從 2025 年起似乎開始跨足 VR 虛擬實境市場，繼 7 月公開一款號稱能模擬不同材質觸感的 VR 觸覺手把原型機之後，在 11 月初公開推出一款全新 VR 頭戴裝置 「Xrostella VR1」，這款頭戴裝置最大的特色是超輕量設計，重量僅 198 公克，並預計在 11 月下旬於日本群眾募資平台「GREEN FUNDING」進行眾籌。
198 公克超輕量設計，主打「隨時戴上就能玩」
夏普表示，Xrostella VR1 採用有線設計，可透過 USB 連接至電腦或手機使用。內建兩個 2160 × 2160 解析度 LCD 面板，最高支援 90Hz 更新率，並搭載高光效的「pancake 餅乾鏡片」，強調能夠在輕量與畫質間取得平衡。
官方指出，這款頭戴裝置靈感來自夏普智慧手機的輕量化技術，希望打造一款「不會笨重、可日常佩戴」的 VR 裝置。對比傳統頭戴裝置，Xrostella VR1 只有 198 公克的機身重量甚至比市售的多款頭戴裝置更輕盈。
內建麥克風與喇叭，近視用戶可直接裸眼使用
根據官方消息指出，Xrostella VR1 支援 IPD 瞳距 58～71mm，屈光度調整範圍則是在 0D 至 -9.0D（也就是 0 度到近視 900 度），即使是重度近視也能夠不戴眼鏡直接體驗 VR。
此外，機身內建麥克風與揚聲器，可直接進行語音互動或通話；前方設有全彩攝影機，具備基本的透視（Passthrough）功能，使用者可透過鏡頭看到外部環境。
（圖片來源：武者良太/Gizmodo Japan）
控制器類似 Meta Quest 2，但追蹤系統仍存疑
這款頭戴裝置採用 Inside-out 追蹤，機身上配有兩個灰階魚眼鏡頭與一顆彩色鏡頭，用於追蹤控制器與空間定位。夏普也展示了專用控制器，外觀類似 Meta Quest 2，但配備更大的追蹤環與手繩設計。
不過，外媒指出，目前市面上主流 VR 頭戴裝置，像是 Meta Quest 3、Apple Vision Pro 等頭戴裝置大多採用至少四顆以上鏡頭進行追蹤。而夏普 Xrostella VR1 只有使用兩顆鏡頭，恐導致追蹤範圍與準確度受限，加上缺乏眼球追蹤與手部追蹤功能，或許難以滿足重度玩家需求。
（圖片來源：武者良太/Gizmodo Japan）
相容夏普智慧手機，VR 與行動裝置結合
Xrostella VR1 除了可連接 PC 使用，Sharp 也強調可與 自家 AQUOS sense10 智慧手機連動，將手機畫面投影至虛擬螢幕上使用，未來還計畫擴大支援更多手機型號。
Sharp 為何要用群募？外界猜測是在「試水溫」
不過，外界最好奇的是，究竟為什麼夏普會選擇以群眾募資方式推出這款頭戴裝置，畢竟以夏普的規模，直接上市似乎更為合理。分析指出，這可能是公司希望先觀察市場反應與 VR 潮流熱度，再決定是否量產。
目前夏普尚未公布售價與實際上市日期，但若能壓低價格、提供穩定體驗，Xrostella VR1 有機會成為日本市場上少見的「輕量日常型 VR 裝置」。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：UploadVR、Road to VR、gizmodo.jp、sharp
