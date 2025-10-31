繼去年10月下旬推出AQUOS R9 pro、AQUOS sense9兩款手機，並且在今年5月宣布推出AQUOS R10之後，夏普稍早接續於日本市場推出AQUOS sense10，但卻未進一步更新AQUOS R10 Pro。

夏普推出導入「Vocalist」AI 通話降噪的AQUOS sense10，確認今年不會推出AQUOS R10 Pro

今年確實不會推出Pro機種

而在後續說明中，夏普高層表示今年確實不會推出Pro機種，但強調並未計畫放棄此規格產品。

不過，從目前蘋果的iPhone機種持續在日本市場擴大市佔率，幾乎成為多數消費者購機首選，加上小米在內中國品牌手機也接連進攻日本市場，而Google、三星等品牌手機也持續瓜分過往日本智慧型手機市場，因此也讓過往日系品牌如Sony、夏普的市佔逐漸縮小，或許也導致夏普在內日系品牌選擇穩固既有市場 (但Sony方面目前顯然仍堅持旗艦機種佈局)。

此次推出定位中階主力市場的全新AQUOS sense10，不僅升級處理器規格，更導入了多項源自高階機種的AI影像技術，並且首度搭載全新AI通話降噪功能。

AQUOS sense10預計在今年11月13日於日本市場率先上市，後續也將陸續在台灣、印尼、新加坡等市場推出。日本國內將由NTT DOCOMO、KDDI、SoftBank、Rakuten Mobile、J:COM等主要電信商販售，並且同步推出SIM Free空機版本。

效能升級：Snapdragon 7s Gen 3 搭配 Pro IGZO OLED

AQUOS sense10換上Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3處理器，螢幕採用6.1吋、Full HD+解析度的Pro IGZO OLED顯示面板，支援1~120Hz自動調整更新率 (透過插黑幀技術最高可達240Hz顯示效果)，峰值亮度達1500nits。

結合Pro IGZO OLED的低功耗特性與5000mAh大容量電池，夏普表示AQUOS sense10在每日使用10小時 (影片4小時、音樂3小時、社群2小時、遊戲1小時) 的測試基準下，可實現長達兩天的電池續航表現。

AI功能導入：AI影像補正、全新「Vocalist」AI通話降噪

此次 sense10 最大的升級重點在於 AI 功能的下放與創新：

AI影像補正 (承襲 AQUOS R10)：

• 導入高階機種的AI影像補正技術，除了既有的「去除料理陰影」、「去除文件陰影」模式外，全新加入「去除反射倒影模式」。

• 此功能可在透過玻璃或水族箱拍攝時，自動降低反射倒影，清晰捕捉展示品細節，並能針對文件自動進行梯形校正。

AI影像合成運算：

• 同樣源自 R10，透過超越 RAW 等級的影像資訊運算，提升變焦與夜景模式下的細節層次。

全新「Vocalist (AI 降噪魔法棒)」：

• 全新的AI通話技術，使用者可預先登錄自己的聲音。

• 通話時，AI 將即時識別並濾除環境雜音與他人的聲音，確保對方只聽見清晰的本人語音，號稱能帶來「比真實對話更沉浸」的通話體驗。

硬體規格：雙 50MP 鏡頭、軍規防護、雙 BOX 喇叭

相機：

• 標準鏡頭： 約 5,030 萬畫素 (1/1.55 吋感光元件、F1.9、等效 23mm)，支援 OIS 光學防手震。

• 超廣角鏡頭： 約 5,030 萬畫素 (F2.2、122° 超廣角、等效 13mm)。

• 前鏡頭： 約 3,200 萬畫素 (F2.2、等效 25mm)。

• 新濾鏡： 新增 8 種由專業攝影師監修的「PHOTO STYLE 濾鏡」(如：夕映、昭和懷舊、平成流行等)。

機身設計：

• 重量僅 166g，具備 IPX5/8 防水、IP6X 防塵，並符合 MIL-STD-810H 美國軍規標準 (包含耐衝擊落下)。

• 推出六款以時尚風格 (休閒、清新優雅、經典簡約) 為靈感的配色：布魯藍、里斯本綠、米蘭粉、冰島青、紐約黑、東京銀。

• 同步推出與日本手工鞋品牌「SPINGLE」、牛仔布品牌「児島ジーンズ (KOJIMA GENES)」及「BLUE SAKURA」合作的聯名款保護殼 (日本市場)。

音效：

• AQUOS sense 系列首度搭載上下對稱配置的雙 BOX 立體聲喇叭，體感音壓提升約 25%、低音頻響提升約 85%。

其他：

• 支援 nanoSIM + eSIM (DSDV)、microSD 卡擴充。

• 支援 Osaifu-Keitai / NFC (日本市場規格)。

(備註：本篇規格以日本市場版本為主，台灣實際上市規格與配色可能有所差異。)

