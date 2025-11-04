Shein售兒童外貌情趣娃娃惹議！緊急下架

▲從快時尚起家的知名電商平台Shein，由於在平台上提供販售外貌似兒童的情趣娃娃引發爭議，法國人權團體群起抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 從快時尚起家的知名電商平台Shein，即將在法國巴黎開設全球首家實體門市，然而，由於Shein在平台上提供販售外貌似兒童的情趣娃娃引發爭議，法國人權團體群起抗議，法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）警告若再犯將全面封殺。Shein於3日宣布，已暫時將所有成人用品在平台全面下架，並承諾將加強對於賣家的監管。

根據《BBC》報導，法國消費者監察組織上週踢爆，Shein的電商平台上竟有賣家販售外貌神似女童的情趣娃娃，且在描述中帶有明顯的性暗示，「幾乎毫無疑問地表明了內容的兒童色情性質」，讓人深感擔憂。

消息曝光後，人們聚集在巴黎市政廳對面預計在本週開業的Shein實體門市店外抗議，一項在網上發起拒絕Shein實體門市店入駐的請願書已經收到超過10萬網友連署。法國財政部長勒斯鳩表示，如果Shein繼續銷售這類產品，將禁止其在法國開展業務。

Shein則是發表聲明回應，稱已經禁止在平台上販賣任何情趣娃娃，所有與情趣娃娃相關的商品資訊和圖片都已從網站上刪除，且出於謹慎，暫時將所有成人用品類別全數下架。Shein強調，會進行徹底審查，並擬對賣家實施更嚴格的管控措施，以防止有賣家試圖規避產品上架限制。

Shein強調打擊兒童性剝削絕對是不容妥協，在平台上的爭議資訊都是由第三方賣家上傳，但Shein不會卸責，也理解大眾的感受，正在追查源頭，「將對肇事者採取迅速果斷的行動」。

Shein於2012年在中國創立，以快時尚打響名號，目前公司總部位於新加坡。過去Shein也曾因為其勞工政策和環保記錄而飽受批評。

