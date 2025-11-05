SHEIN售「仿真兒童情趣娃娃」惹議 法國政府勒令電商停業

法國SHEIN販售兒童情趣娃娃引民眾抗議。（圖／達志／美聯社）

中國大陸線上快時尚零售商SHEIN（希音）因販售平價的商品，成為在全球多地最為人所知的電子商務平台之一，也身受Z世代客群歡迎。然而，SHEIN先前因在其網站上銷售帶有未成年人特徵的充氣娃娃，而受到廣泛批評，雖然商品立即被下架，但事件持續延燒，促使法國政府於6日起正式對SHEIN啟動「暫停營運程序」，要求平台在證明其符合法國相關法律與規範前，暫停部分業務。

SHEIN是一家中國電商平台，近日在法國巴黎BHV百貨公司開設了其首家實體服飾店。而同時引發了一系列激烈的爭議，根據外媒《Agenzia Nova》報導，SHEIN日前在其網站上販售外型具有未成年人特徵的充氣娃娃，此舉遭到了廣泛批評，隨後商品被緊急下架。除此之外，SHEIN公司也長期被控涉及不公平競爭、違反環保標準以及勞動條件不符規範等問題。

法國政府已對SHEIN啟動停業程序，經濟部聲明指出，「根據總理勒科爾努（Sébastien Lecornu）的指示，政府將對SHEIN平台啟動暫停營運程序，直至該平台必須向主管機關證明其完全遵守法國法律與法規為止。」

聲明還說道，官方將在未來48小時內，對情況進行評估後續措施。而一些來自不同黨派的法國國會議員宣布，他們將向歐盟提交一項決議動議，呼籲法國和歐洲對SHEIN採取更嚴厲的措施，以加強監管。

爭議不僅止於此，共和黨議員韋爾莫雷爾馬克斯（Antoine Vermorel-Marques）指出，他在SHEIN網站上曾發現武器出售，隨即向巴黎檢察官辦公室提出刑事申訴。他在社群平台X（前Twitter）上寫道，「販售武器屬刑事罪刑，最高可判處5年有期徒刑和7.5萬歐元（約新台幣266萬元）罰款。」

