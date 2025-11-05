Shein售「兒童外型情趣娃娃」遭法國譴責！挨批促性犯罪 百貨設櫃進度堪憂

Shein推出情趣娃娃引起爭議。圖／翻攝自維基百科

成立於2008年的時尚電商平台Shein，以極低價、超快時尚，擁有各式服飾與配件聞名，然而日前Shein平台販售的1款手中抱著泰迪熊、高約80公分娃娃，產品說明中竟出現明確「性暗示」，遭到當地媒體報導後，隨即受到當局警告；雖然Shein已下架相關產品，不過法國消費者並不買單，上街抵制品牌出現。

綜合外媒報導，Shein被爆出販售「兒童外型」的成人情趣娃娃後，法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）就警告該平台若再出現此類商品，將禁止Shein進入法國市場；法國兒童事務官員也譴責了產品，稱它們是「戀童癖物品」，擔憂「戀童者利用娃娃練習，再去虐待兒童」。

廣告

Shein法國發言人昆汀．魯法特（Quentin Ruffat）隨即宣布於全球平台下架相關商品，同時「這些上架內容來自第三方賣家該公司」，將對涉事商家實施「嚴厲制裁」，並公佈任何購買該產品的人的姓名 ；另外針對戀童癖犯罪問題，表示「不可接受的、不可容忍的」，將進行內部調查，防止未來再度發生。

然而Shein先前已計畫於巴黎瑪黑區百貨（BHV）設立專櫃，由於情趣娃娃事件爆發，BHV董事梅林（Frederic Merlin） 坦承「考慮終止與Shein的合作關係」，痛批「這太卑鄙了，太不雅了，太可恥了」；不僅如此，許多消費者也在百貨前舉著情趣娃娃照片，向Shein表達不滿。

不過不僅情趣娃娃引起爭議，法國議員盧瓦吉指出，Shein的快速成長源自於「不公平競爭優勢」，其以「低價值電商包裹」享有關稅豁免，使其能夠以極低的價格銷售商品，同導致法國快時尚連鎖店Jennyfer和Naf Naf紛紛破產倒閉。

盧瓦吉直指「Shein對我們地區運作造成了影響，摧毀了就業和商家」，而過去Shein因「誤導性折扣」和「未經同意收集消費者資訊」，就遭罰款總額達1.9億歐元，成為罰款金額最高平台之一，更被禁止於法國投放廣告。

日前BHV和老佛爺百貨公百因經陷入局面，找來Shein合作，卻因為「Shein特許經營店違背了價值觀」讓老佛爺百貨公司經營者不滿；因價值觀、屢次違規，也讓當地官員痛批「這些平台都在傾銷垃圾，他們不尊重我們的價值觀，也不關心我們的生態目標。」強調將「團結起來，共同捍衛我們自己。」



