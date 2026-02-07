Shein商品安全引憂慮 監委申請調查境外電商免驗制度

2025年4月1日，中國廣東省廣州市一間為希音（Shein）供貨的服裝廠。路透社



中資超快時尚電商平台Shein近年在海外屢傳商品安全爭議，包含在德國被抽檢發現部分服裝含有害物質、合格率偏低，以及曾出現兒童涼鞋塑化劑超標等情形，恐對兒童健康造成危害，監察委員田秋堇與蔡崇義今（2/7）日表示，已申請啟動調查，聚焦我國現行境外電商低價小額包裹進口的邊境管理免驗制度是否需要檢討。

監察院發布新聞稿說明，Shein以低價策略快速擴張市場，但相關爭議並非首次。除德國專業刊物抽檢結果顯示，Shein販售服裝有高比例不合格、部分檢出有害物質外，過去也曾在法國被揭露販售具爭議性的商品，包括兒童樣貌的色情玩偶、武器與違禁藥品等，引發各界對平台商品把關機制的疑慮。

監委指出，近年國人透過境外電商平台購物的數量快速成長，現行制度允許以「自用」名義小額輸入即可免驗，境外電商得以透過「積少成多」方式，大量輸入免查驗的低價商品。此一機制恐使品質不佳或存在安全疑慮的商品流入國內市場，增加消費者使用風險，尤其對兒童與敏感族群的健康影響更需正視。

基於上述疑慮，田秋堇與蔡崇義表示，將深入調查政府對境外電商低價小額包裹進口邊境管理免驗制度的規劃與執行情形，評估是否有重新檢討的必要；同時也將檢視政府在消費者教育宣導方面，是否已充分協助民眾辨識與選購安全商品，以避免購買類似商品時，對健康與安全造成潛在威脅。

