Shein在法國面臨「不正當競爭」起訴

（德國之聲中文網）多家行業協會周三晚間發布的聲明稱，Shein的商業模式“違反了法國現行法規”。包括Monoprix和Promod在內的約一百個品牌已加入此次訴訟。

提告的公司要求賠償經濟損失。代理律師塞德裡克·杜布克（Cédric Dubucq）稱，賠償金額可能高達數億歐元。

Shein否認了有關指控。該公司一位發言人表示：“令人遺憾的是，這些當事人寧願訴諸法律，也不願進行建設性對話。”他認為，這起訴訟旨在呼籲人們抵制Shein。

不久前該平台被發現具有兒童面部特征的色情玩偶以及砍刀和指虎等疑似刺傷性武器的商品，Shein因此正在接受法國當局的調查。

歐盟也敲響警鐘

11月5日，Shein的首家實體門店在巴黎開張，吸引了不少顧客，但同時也伴隨抗議活動。Shein在全球的激進擴張和營銷手段，使大量廉價的含合成纖維的服裝湧入歐洲市場，批評人士認為這些服裝的生產和運輸過程，造成了不容忽視的環境和社會分配方面的問題。而低價、快速的優勢也沖擊了歐洲本土的時尚零售行業。

今年早些時候，歐盟委員會就Shein一系列違反歐盟消費者保護法的行為向其發出警告，稱該平台因使用虛假折扣、誤導性信息等營銷手段面臨罰款風險。

根據公開數據，Shein在今年2月至7月間，在法國每月擁有的活躍用戶平均為2730萬。目前Shein在法國開設更多門店的計劃已被無限期推遲。

與此同時，法國國民議會於周四凌晨通過了一項針對來自非歐盟國家的小額包裹征收2歐元稅的法案。這項稅收主要針對Shein和其他平台的在線訂單。

