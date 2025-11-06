Shein巴黎店開幕人潮湧 網購平台涉違規賣武器遭禁

圖／達志影像美聯社

中資電商Shein的全球首家常駐實體店，週三在巴黎市中心地標BHV百貨開幕時，吸引大批排隊人潮。但現場氣氛卻相對緊繃，包括在百貨對面持續不斷的抗爭群眾，以及現場大批維持秩序的警力，就連顧客進入百貨都得經過嚴格安檢。而Shein網路平台更在實體賣場開幕前，被踢爆販售法國法規中禁止購買與持有的武器，遭法國總理下令要啟動程序，停止網站在法國的運作，並向歐盟當局提請調查。至於實體店內的顧客雖然仍踴躍掏荷包，但坦言售價比網上貴，也有顧客認為品質不如預期。

剪綵群眾：「3、2、1。」

中資快時尚電商Shein的全球首家常駐實體店，週三(11月5日)下午1點在巴黎市中心的BHV百貨內，正式開門迎客。

示威者：「參與維吾爾種族滅絕！」

然而湧入店內的人潮，除了顧客之外，還有不少針對Shein涉入強迫勞動，以及戀童犯罪醜聞而高舉標語的示威群眾。

儘管這些抗爭者隨後遭店內保全人員架離現場，但百貨公司大樓在一樓大門口，對所有顧客展開嚴格安檢，拒絕攜帶攝影器材或危險物品的人進入。顧客還得先在一樓取得入場小卡，才能進入位於百貨六樓的Shein賣場。如臨大敵的氣氛，讓原本應該充滿興奮的開幕情緒，變了味。

然而，負面消息還不只有這樣….

TVB主播：「法國財政部啟動程序，暫停線上時尚零售商Shein希音在法國的營運。」

就在巴黎實體店開幕前一刻，Shein網站又被踢爆公然販售彎刀、斧頭以及俗稱「手指虎」的指節銅套等，法國法規中禁止購買與持有的武器。

由於此前Shein平台上出現的女童版性愛娃娃，已經引發公憤，法國當局曾警告再犯就要封殺。這回違規武器一出現，法國總理立即下令啟動Shein網站停止程序：包括48小時內若沒有下架武器等違規物品，就停止法國境內的網站運作；同時還請求司法機構下令停用Shein網站。此外，法國當局更向歐盟執委會提請對Shein展開調查。

BHV百貨經營方SGM集團負責人 梅林（Frédéric Merlin）：「在總理提出要求前，Shein就已決定暫停平台的運作。因此，我對這項決定感到滿意，並希望我們最終能夠澈底杜絕，在這些平台上銷售非法產品。」

Shein則強調，早在法國當局下令之前，就先自主暫停法國商城服務，以便徹查第三方銷售商品。當天在實體店內消費的顧客，不少人力挺Shein。

Shein顧客：「我認為，對很多人來說，這(暫停Shein網站)是一個打擊，因為它範圍如此廣泛，他們在平台上有這麼多選擇，非常方便，就算在送貨上，他們也相當快速。」

在百貨公司大門外，反對的聲浪則是在Shein賣場開門前就先登場。

示威民眾：「我們要求BHV百貨先停止與Shein的合作，然後考慮來自法國或歐洲的商標。它們具有真正的質量價值，確實是用高質量的衣物、紡織品等製作的，也能在法國這裡擁有交易空間。」

示威者隨後雖然被巴黎警方「請到」百貨對面的人行道上，繼續表態，但一批又一批的示威群眾仍不斷現身，連百貨對面大樓都拉起拒絕Shein的布條，抗爭者還以靜默方式舉起反對標語走在大街上，表達訴求。

對於大批在百貨公司外排隊等待進場的Shein顧客來說，這些抗爭有其不公平之處。

Shein顧客：「老實說，我認為今天對中國仍然存在很多刻板印象。Zara、H&M不好，但Shein最差？為什麼它是最差的？Zara和H&M也從中國購買。如果他們在同樣的工廠生產同樣的東西，為什麼要批評Shein？」

但也有些顧客，反而是因為當前激烈抗爭所引發的話題，才會想來逛Shein賣場。

Shein顧客：「我因為幾天前的爭議以及快時尚潮流，知道了這個品牌。但真正讓我來到這裡的原因是好奇心。」

店內結帳櫃檯前的顧客不少。儘管價格與網站上比起來，相對較高，但在BHV百貨提供與消費金額相同的百貨代金券吸引下，民眾樂掏荷包。

顧客：「我已經在網上訂購一些了。因為我住在附近，這家店在這裡讓事情對我來說更方便。過去網購時，有些物品到達後你不喜歡。但在這裡，是面對面，我可以選擇我真正喜歡的。」

但對部分要求品質的顧客來說，手上摸到的衣物觸感，可能不那麼滿意。

顧客vs記者：「太貴了。(你期望它更便宜嗎？)應該要更好的質量，再便宜一點。我了解Shein、Zara、Mango，所有的，所有的，所有的。我自己就是個店主。(和Zara相比，這裡便宜嗎？)哦，這完全不同。我在Zara看到的質量更好，Shein的質量卻較差，但價格幾乎一樣。」

當Shein從網路回歸實體，要與所有品牌同樣遵守環境與人權等嚴格歐洲法規，也無法透過郵寄包裹降低稅負開支，更要用好品質說服消費者，這場時尚的競爭，各方繼續拚搏。

