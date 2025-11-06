Shein巴黎開實體店 法民闖百貨 抗議「情趣娃」醜聞
大陸快時尚電商Shein，在巴黎包下百貨公司頂層，開設實體店，一開幕就引來排隊搶購人潮。 不過這家電商剛捲入 販售情趣娃娃醜聞，不少法國人前往實體店抗議。也有法國品牌以撤櫃方式，表達對這家大陸電商進駐的不滿。
中國快時尚電商Shein在巴黎開設實體店，引發強烈爭議和抗議。這家電商近期捲入販售兒童外貌情趣娃娃和違禁武器等醜聞，同時因涉嫌使用強迫勞動、不公平競爭和環境問題而受到譴責。儘管面臨抗議和法國品牌的抵制，Shein實體店開幕當天仍吸引許多好奇的消費者排隊等候，法國政府則警告若持續發現違禁品，可能暫停其在法國的網站經營。
中國快時尚品牌Shein，周三在爭議聲中，照常在巴黎BHV百貨公司開設實體店，但一早也有大量示威者抗議，大罵Shein可恥，法國則是派出警力戒備。儘管如此，開幕當天還是吸引不少民眾排隊等候，入場前甚至需要等待20至30分鐘進行安檢。有年長消費者表示對Shein很好奇，想要一探究竟，同時承認之前沒聽過這個品牌。
保護兒童NGO的Arnaud Gallais認為Shein代表一種戀童犯罪文化，批評允許它在巴黎市中心開設店面是國際恥辱。抗議者成功闖入店內，高喊Shein是「共犯種族滅絕」、「共犯維吾爾暴行」，指控該品牌涉嫌使用強迫勞動和違反人權。
法國國會對Shein的問題爭議不斷。社會黨籍議員Emmanuel Gregoire表示，花2歐元買一件T恤，就是在付出成千上萬條人命與地球的代價。法國中小企業暨貿易部長Serge Papin則擔憂這些平台構成不公平競爭，進行惡性傾銷，並將這種一次性商品帝國比喻為無法無天的巨獸，可能最終吞掉法國服飾產業。
多家法國品牌已以撤出同一百貨公司的方式表達抗議。法國內褲品牌執行長Guillaume Gibault表示，他們在被欠款後於周二決定撤出，周四清空店面，周五才得知Shein將頂替他們的位置，奇蹟式地出手「拯救」BHV的未來。
除了販售兒童外貌情趣娃娃的爭議外，法國議員近期還發現Shein網站銷售手指虎和斧頭等武器。面對這些問題，法國財政部已發出警告，如果繼續發現違禁品，不排除暫停Shein在法國的網站經營。
