Shein捲戀童犯罪醜聞 首間常駐店巴黎週三開幕
巴黎歷史悠久的BHV百貨公司，週三(11月5日)將迎來中資快時尚電商Shein的全球首家常駐實體店。但在店面開幕前夕，Shein卻因平台上銷售女童外型情趣娃娃，捲入戀童醜聞，引來法國輿論強烈反彈。法國財長公開警告再有上架就封殺。Shein的商業模式與戀童醜聞也引發示威者呼籲百貨公司停止Shein進駐，但BHV百貨管理層仍堅持推進計畫，並強調實體店的必要性。至於市場反應會否受到影響，開業後將見分曉。
大大的「Shein」廣告布條，豎立在這間坐落於巴黎市中心、有將近170年(169)歷史的BHV百貨公司（BHV Marais）外牆，彰顯這家全球知名的中資「快時尚」電商要進軍「實體」。
它的全球第一間常駐店面，週三(11月5日)將在這間深具法國價值與文化代表性的百貨大樓6樓，開門迎客。
示威者/兒童保護組織Mouv'Enfants創辦人 阿諾加萊（Arnaud Gallais）：「反對Shein。」
然而，就在Shein首間常駐實體店開幕前夕，多名兒童權益關注者卻來到百貨公司門口，舉出寫有「Shein參與戀童癖犯罪」的示威標語，還在地上鋪開反對戀童的裝置藝術表達不滿。
這是因為Shein遭法國媒體踢爆，平台上竟然無視法國法規，透過暗示性的文字，公然販售「女童面貌與外型」的成人情趣娃娃，引發法國輿論強烈反彈。
法國巴黎市民：「這簡直就是在鼓勵色情製品。雖然他們很快就把這些產品下架了，但情況看起來真的很糟糕。這簡直是遊走在道德邊緣，他們(Shein)已經用童工來製作衣服，現在又出現這種女童情趣娃娃，讓某些男人可以藉此滿足他們的慾望。我覺得這真的令人不安。」
Shein執行長唐偉受訪時表示，雖然有關上架內容來自第三方賣家，但他願意承擔責任，因此Shein緊急宣布下架相關商品並展開內部調查，還發表聲明強調已全面禁止「所有性玩偶類產品」。
示威者/兒童保護組織Mouv'Enfants創辦人 阿諾加萊（Arnaud Gallais）：「Shein公司並沒有下架任何東西，他們只是把問題轉嫁給了別人。只要這些娃娃在世界某個地方還能買到，這家公司就仍然是助長兒童性犯罪的幫凶。」
亡羊補牢的作法難以平息眾怒，法國財長周一(11月3日)在電視專訪中公開祭出封殺威脅。
法國經濟財政工業部長 萊斯屈爾（Roland Lescure）：「我要非常明確地表示：如果這種行為持續下去，我們有權、而且我一定會要求，暫停這個中國平台在法國市場的訪問權限。這是法律規定，我們也已投票通過了。」
據了解，法國法律規定，政府有權要求網路平台在24小時內撤下明顯涉及兒童情色內容的產品，平台如果沒有遵守規則，就得下架。
巴黎市民：「我覺得這有點不符合BHV百貨的形象。我認為這與他們的聲譽不符。」
民眾對於Shein涉入戀童犯罪的反感，也上升到即將實體進駐的百貨公司。
尤其法國當地民眾對於Shein的印象，常常與不公平競爭、污染環境以及勞動剝削等負面評價相連結。
BHV百貨公司示威員工(10.10)：「BHV百貨，停止你的胡鬧。」
一個月前，經營BHV百貨的SGM集團宣布Shein將進駐，開設3百多坪實體店後，不但有至少12個品牌宣告退出BHV百貨，巴黎迪士尼樂園原本要在百貨開設的快閃店，也緊急取消。上百名百貨公司員工與當地民眾，更是發起示威，呼籲經營方停止Shein進駐。
BHV工會發言人(10.10)：「毫無疑問，Shein完全不符合BHV作為百貨公司的價值觀，也與我們的品牌、法國品牌、創意品牌不符。百貨裡的一些品牌致力於社會和環境責任。但Shein象徵的超快時尚，以及其不公平的線上競爭，破壞了就業，根本不合適(進駐)。」
法國民調機構「益普索」（Ipsos）上月發表的調查則顯示，近半數受訪者對Shein的品牌形象與產品沒好感，約52%不樂見Shein進駐BHV百貨，69%支持限制類似的中資快時尚企業擴張。這可能會讓SGM要讓旗下5家老佛爺百貨進駐Shein的計畫，存有變數。但BHV百貨在這次戀童醜聞下，仍堅持推進實體店計畫，試圖借助Shein在全球年營收230萬美元的高人氣，來助推百貨買氣。
BHV百貨總監 卡爾斯特凡科滕丹（Karl-Stephane Cottendin）：「這個週末，我們公開、堅定且正式地譴責這起事件(Shein戀童醜聞)。我認為，我們譴責的這起事件提醒我們，實體店鋪存在的必要性，因為在實體店中，這類情況永遠不會發生。」
儘管也有民眾力挺Shein，認為它讓經濟弱勢者可以有更多的時尚選擇。但對於這個月開始進駐BHV百會對面，主打在地消費理念與純粹「法國製造」的時尚品牌「法國公寓」（L'Appartement Français）來說，與Shein確實站在天平的兩端。
「法國公寓」商店經理 艾蜜莉歐佛雷：「就我個人而言，我希望在消費方式上有所作為。我完全支持理性消費，也就是用心消費，意識到我們選擇的影響，並根據自身需求進行消費。無論身處世界何地，我都追求本地生產的優質產品，而Shein恰恰相反。」
到底哪一種價值最終能勝出，恐怕得等Shein專賣店營業後，讓市場來說話。
※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。
