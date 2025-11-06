Shein涉售兒童色情玩偶 法國敦促歐盟采取措施

（德國之聲中文網）周四（11月6日），法國負責數字平台的國務秘書以及財長致函歐盟委員會，敦促對電商Shein采取措施。此前，Shein在法國網站涉嫌銷售兒童色情玩偶，引發公憤。

歐委會回應稱，“非常嚴肅”地對待該平台銷售非法產品的風險，不過目前尚未計劃封鎖該網站。此前，Shein涉嫌違反歐盟多項規定已經受到歐委會調查。

周三，來自中國的該電商巨頭首家實體店在巴黎開業，因玩偶事件以及產品不符合環保標准引來抗議者。

盡管該實體店仍保持營業，但法國政府已暫停Shein網站銷售，同時檢查該平台是否符合法國法律。路透社報道稱，Shein法國網站周四仍可訪問，但僅顯示自有品牌服裝。

歐盟數字事務發言人雷格涅（Thomas Regnier）向媒體表示，目前沒有封鎖Shein網站的計劃。他說，按歐盟《數字服務法》，這樣的舉措將是該平台所在成員國采取的“最後手段”。Shein在歐盟的總部位於愛爾蘭。

雷格涅強調，《數字服務法》規定了“合乎比例”的原則，即采取程度適當的措施。但他補充說，歐委會正在與法國磋商，相關風險是否屬於“系統性”的性質。“倘若如此，歐委會將毫不猶豫地采取行動。”

前歐盟專員、德國前州長厄廷格（Gunther Oettinger）如今擔任Shein顧問。他表示，該公司應盡可能透明，必要時糾正路線。“我確定Shein認真對待此事。你可以看到他們已經將產品下架。”

不安全的玩具、有毒的首飾

德國零售業協會HDE也呼籲德國政府以及歐盟有關部門對Shein采取更強硬立場。“違法違規行為必須有後果”，該協會執行主任根特表示。

德國質檢機構Stiftung Warentest上周表示，對Shein及其競爭對手Temu的162件產品的檢測中，110件不符合歐盟標准，其中包括不安全的玩具以及首飾中含有毒金屬。

（路透社、法新社）

