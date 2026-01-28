Shein涉販售非法商品 歐盟研議是否啟動調查

（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）高階官員今天指出，中國快時尚電商平台Shein可能因販售非法商品而面臨歐盟調查，但Shein不太可能會收到要求暫停網站營運的命令。

路透社報導，Shein去年11月在法國販售外型如兒童性玩偶及其他非法商品，引起歐盟執委會關注。歐盟監管機構指出，這凸顯Shein對歐盟27個成員國消費者可能構成系統性風險。

歐盟執委會依據「數位服務法」（Digital Services Act）權限行事，這項法規要求大型線上平台須加強處理非法與有害內容。歐盟執委會已要求Shein提供相關細節與文件，說明為解決上述問題所採取的措施。

負責執行「數位服務法」的歐盟官員維森畢克（Rita Wezenbeek）在一場針對Shein的歐洲議會（European Parliament）聽證會上表示：「我們受維爾庫南（Virkkunen）女士敦促要非常迅速地採取行動。」她指的是歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）。

維森畢克提到，針對阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）的一年調查已於去年結束，全球速賣通承諾提高廣告與系統透明度；另一家中國電商購物平台Temu也在去年7月遭到指控。

維森畢克說：「我們想要對Shein採取同樣的速度。這可能意味著我們須啟動調查。我們今天已明確收到這樣的呼聲，但最終是否啟動調查，仍將由維爾庫南女士決定。」

Shein歐洲、中東及非洲區法務總監朱軼楠今天對歐盟立法者表示，公司已採取措施下架非法商品，但這類問題並非Shein獨有，許多電商平台都會遇到，且不法業者總是試圖規避管控。

維森畢克指出，儘管部分歐盟立法者呼籲對Shein採取禁令或臨時措施，但歐盟監管機構不太可能這麼做。她提到，巴黎法院上個月已駁回法國政府要求因販售性玩偶而暫停 Shein營運的請求。

根據「數位服務法」，如果企業違規，最高可能被處以相當於這家企業全球總營收6%的罰款。（編譯：徐睿承）1150128