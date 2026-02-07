Shein童鞋塑化劑超標428倍！海外抽檢2/3不合格 監院啟動調查

中國電商Shein商品在德國、韓國抽檢出現高比例不合格情形，甚至有童鞋塑化劑超標428倍。（示意圖／Unsplash）





中國線上快時尚平台Shein商品再爆安全疑慮。韓國政府去年抽檢其販售的8款皮質兒童用品，其中7款驗出含有毒化學物質，更有1款童鞋塑化劑超標高達428倍。德國抽檢結果亦顯示，有三分之二商品不合格。監察院今（7日）表示，相關商品恐對國人健康造成潛在威脅，已由監察委員田秋堇與蔡崇義申請自動調查。

海外抽驗連爆不合格

根據國外抽驗資訊，除童鞋塑化劑超標外，部分商品亦被檢出含有害物質。監察委員指出，近年國人透過境外電商平台購物的數量快速成長，低價、多樣化商品吸引消費者下單，但相關品質與安全問題也逐漸浮現。

低價小包裹免驗機制恐成漏洞

監察委員說明，目前境外電商商品多以「自用名義小額輸入」方式進口，可適用免驗機制。若大量包裹透過此方式入境，恐形成監管漏洞，使未經查驗的低價商品流入市場，增加消費者使用風險。

監委質疑，現行低價小額包裹的邊境管理及免驗制度是否有重新檢討必要？同時也關切政府對於民眾選購安全商品的教育宣導執行情形，認為有深入了解與檢視的必要。

