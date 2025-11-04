Shein販售兒童外貌情趣娃娃 法國揚言禁進入市場

法國巴黎民眾抗議中國快時尚品牌Shein網站上出現女童外貌的情趣娃娃。美聯社



起源於中國的快時尚品牌Shein即將在法國巴黎開幕首家實體店面，但就在開店計畫引起巴黎人反彈時，Shein又被人踢爆在平台上出現兒童外貌的情趣娃娃。法國財政部週一（11/3）揚言將下令Shein平台在法國全面下架。

法國消費者監察組織上週六（11/1）表示，在Shein的平台上發現有人販售女童外表的情趣娃娃，產品說明有明確性暗示。根據法國法律，法國當局有權要求網路平台在24小時內撤下明顯涉及兒童情色內容的產品，否則將面臨平台下架處置。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）週一（11/3）警告，如果Shein再出現違法情事，他將下令禁止Shein進入法國市場。

Shein則是立刻發表聲明強調，正在調查為何有商品繞過審查機制登上平台交易項目。Shein還說，已經禁售所有情趣娃娃商品，並暫時撤下成人商品欄目。Shein執行董事唐偉（Donald Tang）在聲明中表示：「對 SHEIN 而言，打擊兒童剝削是絕對不可妥協的原則。這些商品是第三方賣家所刊登，但我必須負起責任。信任是本公司的基礎，而我們不容許任何破壞信任的事情發生。」

中國快時尚品牌Shein網站已撤下有女童外貌的情趣娃娃商品以及所有成人商品欄目。美聯社

根據法國法律，任何透過電子通訊網路傳遞兒童情色內容者恐被判處最7年徒刑和10萬歐元罰款。

目前總部位於新加坡的Shein於2012年在中國創立，主打價格低廉的快時尚服飾而掀起全球熱潮。但該品牌在勞工待遇和環境保護上備受爭議。

Shein即將在巴黎BHV百貨設立首家實體店面，讓許多注重職人工藝以及反對快時尚的法國人相當不滿。網路上有人發起禁止Shein進入巴黎的請願活動，目前已收集到超過10萬人簽名。

中國快時尚品牌Shein首家位於巴黎的實體店面即將開幕。美聯社

法國巴黎民眾在將設置Shein實體店面的BHV百貨公司外抗議。美聯社

