SHEIN販售兒童樣貌性玩偶 巴黎實體店開幕湧抗議人潮

示威者在SHEIN實體店開幕當天進入到店裡舉牌抗議，不過很快就被請了出去，當時有不少人正在選購。

就在差不多時間，法國政府宣布已經啟動對SHEIN網站的關閉程序，主要是過去幾天來SHEIN網站販售兒童模樣的充氣娃娃，遭到社會嚴厲抨擊甚囂塵上。

百貨經營集團SGM總裁梅爾蘭（Frédéric Merlin）指出，「我對政府啟動暫停SHEIN網站平台的決定表示歡迎，我也可以告訴大家，其實SHEIN在總理發出要求之前，就已經自己先決定暫停網站銷售。」

SHEIN於2012年在中國創立，主要銷售中國製造的服裝和產品，價格低廉，但同時也因其供應鏈可能存在強迫勞動問題而備受詬病，其中包括來自中國西部新疆地區的強迫勞動。

不光是涉及販賣未成年特徵性玩具的爭議，法國國會議員還發現SHEIN平台上販售武器商品，而且是法國禁止的指節銅套及斧頭。

政府宣布的1個多小時前SHEIN在歷史悠久的BHV百貨正式開幕，有抗議人士舉牌「SHEIN丟臉」，對其低價拋棄式時尚造成環境負擔、有損首都巴黎進步形象等表示不恥。

地平線政黨領袖卡札表示，「我們拒絕像SHEIN這樣的企業，它們摧毀工作機會、破壞地球也損害法國人民的健康，那些劣質紡織品中的有害成分其實正對法國人的健康造成影響。」

目前還不清楚SHEIN網站暫停程序，是否會影響巴黎實體店的營運。

除了SHEIN還有另外3個電商平台也正被調查，原因是平台上有涉及暴力、色情或「違反人性尊嚴」的內容，而這些內容可能會被未成年人接觸到。