Shein賣女童情趣娃娃又上架手指虎 法國勒令關站、實體店開幕遭嗆「可恥」

起源於中國的快時尚品牌Shein週三（11/5）在法國巴黎的全球首家實體店正式開幕，卻因為網站出現兒童外貌的情趣娃娃和武器，法國政府決定暫停該線上平台在當地的運營。當天也有抗議民眾手持標語，在Shein的門市外對排隊數小時的消費者高喊「可恥！」

法國消費者監察組織上週六（11/1）表示，在Shein的平台上發現有人販售女童外表的情趣娃娃，產品說明有明確性暗示而引發爭議後，週三更被國會議員指出，網站列出一些武器，其中包含法國政府明文禁止的手指虎以及斧頭。

2025年11月5日，快時尚品牌Shein在法國巴黎的全球首家實體店開幕，民眾在BHV百貨公司外手持「Shein可恥」的標語牌抗議。美聯社

「戀童癖情趣玩偶就夠了，現在連武器也來了」，法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）向議會表示，將勒令暫停該平台的運作。法國財政部隨後發聲明稱，已啟動相關暫停程序，直到Shein向當局證明所有商品均能符合該國法律、法規為止。

Shein則表示，已處罰該情趣娃娃的賣家，並在全球範圍內禁止在自家平台上銷售情趣娃娃，並同時決定暫時關閉在法國的市場，以「審查並強化」第三方賣家在平台上的運作模式。Shein除在平台上銷售自家品牌的服裝外，同時也提供第三方賣家銷售各種產品。

巴黎檢方同時也在調查Temu、全球速賣通（AliExpress）和Wish等3個電商平台，均以來自中國的賣家居多。

2025年11月5日，快時尚品牌Shein在法國巴黎的全球首家實體店開幕，有抗議民眾進入店內並手持圖卡，強調任何時尚都不值得以奴役為代價。路透社

而在法國政府宣布上述措施僅僅1個多小時後，Shein在巴黎BHV百貨公司開設的實體店正式開幕，消費者魚貫入場的同時，站在對街的抗議民眾手持標語高喊「你們真可恥！」還有民眾進入店裡手持圖卡，強調任何時尚都不值得以奴役為代價。

Shein以自家平價時尚服裝而聞名，但其對環境的破壞和工作條件也受到外界批評。時裝設計師Agnès B先前曾表示，她在BHV的專櫃合約將在明年1月到期，確認不會續約，強調自己完全反對快時尚，「它正在威脅就業，情況非常糟糕。」

