Shein賣情趣娃娃與武器釀風險 法國促歐盟調查

（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國今天加強施壓歐盟，以中資超快時尚電商平台Shein販售兒童外型成人情趣娃娃及違禁武器為由，要求歐盟對Shein展開正式調查。

路透社報導，法國已著手禁止Shein販售非法商品，Shein也暫停在法國營運以審查第3方賣家，其旗下全球平台已全面禁售情趣娃娃。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）及數位部長勒埃南夫（Anne le Henanff）致函負責科技政策的歐盟執行委員會（European Commission）副主席維爾庫南（Henna Virkkunen），他們在信中寫道：「法國就其境內發生的嚴重違法行徑，示警歐盟執委會及所有成員國，並預期其他歐盟國家也存在與這個平台的活動相關的類似風險。」

信函內容指出，法國呼籲歐盟執委會「立即」展開調查，釐清導致非法物品在Shein平台販售的原因。這封信是於昨天深夜寄發，今天向媒體公開。

一名歐盟執委會發言人證實已收到信件，並表示執委會將評估並決定接下來將採取的行動。

根據歐盟「數位服務法」（Digital Services Act），Shein被歸類為「非常大型線上平台」，歐盟執委會有權調查這類平台是否違反該法。（編譯：洪培英）1141106