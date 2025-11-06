Shein賣擬童情趣娃娃、手指虎 醜聞延燒法勒令電商停業

法國當局5日宣布啟動程序，暫停中國大陸快時尚零售商Shein在該國的營運。該平台被發現販售兒童外型的情趣娃娃及武器，引發猛烈批評。當天適逢Shein在巴黎的百貨公司開設首家實體店，為開幕活動蒙上了陰影。

有民眾在BHV百貨外抗議，海報上寫著「Shein涉及兒童性虐待」。（圖／美聯社）

根據《路透社》等，法國財政部宣布，「根據總理指示，政府正啟動程序暫停Shein營運，直到該平台向當局證明其所有內容完全符合我國法律法規為止」。該國消費者權益保護機構1日在Shein網站上發現了這些爭議商品，引發公眾的強烈抗議。

Shein表示，已對販售情趣娃娃的賣家進行處罰，並於全球範圍內禁止此類商品在其平台銷售。該公司還表示，已決定暫時暫停其在法國的市場，以「審查並加強」第三方賣家的運營方式。

Shein在BHV百貨開設實體店引發輿論風波。（圖／美聯社）

法國國會議員馬克斯（Antoine Vermorel-Marques）5日還揭露，Shein網站上有販賣武器，包括在該國被禁止的手指虎以及斧頭。商業和小企業部長帕潘（Serge Papin）在議會表示，「戀童癖色情娃娃就夠了，現在又來武器」，隨後下令暫停該平台。

Shein平台既銷售自有品牌服裝，也提供來自第三方賣家的大量產品。法國財政部警告，如果繼續發現違禁品，將暫停Shein在法國的整個網站運營，而不僅限於電商平台。

一名抗議者在Shein店內舉著寫「任何時尚都不值得以奴役為代價」標語。（圖／美聯社）

作為全球最大的快時尚零售商之一，Shein此前就因其低成本的商業模式，以及在BHV百貨開設實體店的舉措，引發成衣業者、勞工和政商人士強烈不滿。BHV百貨上百名員工甚至一度罷工抗議，反對者認為Shein的商業模式具有不公平優勢，並侵蝕了法國的實體零售業。

即使身陷輿論風暴，Shein實體店仍有眾多消費者大排長龍。與此同時，抗議者隔著路障對著排隊人潮高喊「無恥」。致力於打擊兒童暴力的組織「Mouv'Enfants」的聯合創辦人加萊（Arnaud Gallais）表示，「我們在這裡舉著標語，提醒人們在這些性玩偶背後可能有掠食者和戀童癖罪犯」。

