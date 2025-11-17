Shein進軍法國巴黎 合法合規問題招來抗議

中資快時尚龍頭Shein，宣布11月在法國開設全球首家實體店面，進駐巴黎市中心的精品百貨BHV，以及其他5座城市的老佛爺百貨。

Shein網站遭踢爆 販售兒童造型情趣娃娃

在開幕前夕，Shein遭踢爆在網路平台販售兒童造型情趣娃娃，引發譁然。

門市開張前鬧出醜聞，Shein澄清這是來自第三方賣家的商品，不過平台會承擔相關責任，並展開內部調查。Shein目前暫時移除「成人商品」的銷售類別，同時表示若司法單位要求，會提供購買兒童造型情趣商品的消費者資料。

法國湧現抵制聲浪 籲對Shein展開調查

法國政界也出現抵制聲浪，包括財政部長在內，當局向歐盟執委會發表公開信，呼籲立刻對Shein展開調查。

法國戴高樂機場海關人員拿著美工刀，割開塑膠袋，徹查所有來自Shein的包裹，一共攔截大約20萬件。

開設全球首間實體門市 法國百貨業界反彈

法國百貨業者SGM集團跟Shein達成協議，開設全球首間實體門市，仍引發業界強烈反彈。SGM力求扭轉BHV跟老佛爺的經營困境，但老佛爺集團認為快時尚品牌不符合企業形象，反對Shein進駐商場，跟SGM共同宣布結束合作關係。

