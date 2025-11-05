SHEIN進駐法國巴黎！開幕前驚爆「販賣女童造型情趣娃娃」遭下架

[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導

中國快時尚巨頭希音（SHEIN）正式入駐法國巴詩威百貨大樓，將以這座百年百貨揭幕歐洲第一站。今（5）日是開幕第一日，開幕前夕卻遭匿名檢舉於網路平台販售女童造型情趣娃娃，引發反彈。目前希音已下架商品。

中國快時尚巨頭希音（SHEIN）正式入駐法國巴詩威百貨大樓。（圖／Unsplash）

據《央廣》報導，10 月初公布希音將近駐BHV百貨後，至少12家品牌宣布退出百貨，原本要開設快閃店的巴黎迪士尼也踩下剎車。前（3）日，法國消費詐欺監管機構獲報，希音在網路平台上販售的女童玩偶有暗示性描述。法國財政部長萊斯屈爾（Roland Lescure）亦公開警告，若發生再犯將全面禁止希音進入法國市場。輿論也期望能終止希音實體店，但BHV百貨管理層仍堅持推進計畫。

受到氣候變遷影響，國際對於永續議題越發重視。快時尚的過度浪費問題也招致倡議者批評。此外，BBC報導希音的勞工每週工時長達75小時，違反中國的勞動法所規定的44小時。不僅如此，過去希音在法國也曾分別違法cookie規定、假促銷訊息以及未標明產品中含有的塑料微纖維而遭總計高達1.91億歐元（約台幣67.8億）的罰款。

希音以少量庫存儲備降低供應成本，讓價格一直保持競爭優勢。儘管在2022年已於日本東京原宿設立實體展示門市，但僅提供試穿服務，顧客仍需透過網路下訂單購買，無法現場購買，打破實體店面營運模式。

希音曾傳出幾次上市消息，分別試圖在倫敦與美國掛牌，進展卻不如預期。今年再傳出秘密向香港交牌，正在尋求中國當局同意。

