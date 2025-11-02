SHEIN進駐百貨爆醜聞 遭檢舉販售「兒童外型成人娃娃」

中國快時尚電商SHEIN即將於法國巴黎知名百貨BHV Marais開設全球首家實體店。（圖／翻攝自SHEIN臉書）





中國快時尚電商SHEIN即將於法國巴黎知名百貨BHV Marais開設全球首家實體店，卻在開幕前夕爆出重大爭議。法國監管機構指控，SHEIN網站上竟販售外貌酷似兒童的成人娃娃，涉嫌觸及兒童色情內容，已正式通報檢方調查。

根據英國《BBC》報導，法國競爭、消費暨不當商業行為管制總署（DGCCRF）發現，SHEIN網站上架的部分成人玩偶，其造型與商品描述「令人難以置疑涉及兒童色情性質」，因此已將相關情況通報 法國檢方及視聽暨數位通訊監管總署（Arcom）。

廣告 廣告

SHEIN回應指出，公司在發現問題後已立即將相關商品下架，並啟動內部調查，以釐清該商品如何繞過審核機制上架。同時平台也展開全面稽查，移除可能存在的類似商品，強調「對此事高度重視」。

這起事件正值SHEIN準備進駐巴黎百貨 BHV、設立全球首間實體店之際。消息曝光後，引發法國社會強烈反彈。部分本地品牌宣布退出BHV。

此外，不少人也批評SHEIN以廉價勞工與高污染製程快速擴張，衝擊在地時尚產業與勞動環境。上月BHV數十名員工曾於百貨門前抗議，指控SHEIN無視環保與人權標準，以極低價格壓制法國本地產業。部分政治人物及時尚界人士更呼籲政府立法，限制該企業在法國市場的進一步擴張。

據悉，SHEIN成立於2012年，總部位於新加坡，創立初期在中國發跡，現已成為全球最大快時尚零售商。然而該公司長期因工廠工作條件惡劣、碳排放高、供應鏈不透明等問題，屢遭各國監管機構及人權團體批評。此次「兒童外型成人娃娃」風波，再度讓其企業形象陷入爭議漩渦。