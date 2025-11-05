Shein醜聞事件延燒Temu.速賣通 警力增防開店出事
中資快時尚電商Shein的全球第一家常駐實體店，周三就要在巴黎開幕，店內雖然整備齊全，店外卻出現大批警力佈署，原因就是Shein最近捲入的戀童犯罪醜聞，以及快時尚經營模式，在法國掀起強烈非議，怒火還持續延燒。法國當局目前已經對Shein、Temu、阿里巴巴旗下的「全球速賣通」，以及中國賣家作為平台主力的「美版拼多多」Wish等四家電商平台，展開深入調查，發現四家公司都涉及情色產品違規，未來恐面臨罰款甚至停止營運等處罰。這對目前已吃下1.9億歐元天價罰單的Shein來說，可能是雪上加霜。
中資快時尚電商Shein的全球首座常駐賣場，週二已在法國巴黎市中心BHV百貨6樓完成所有布置，準備迎接隔天(11月5日)的開幕。
但之前在Shein電商平台上，公然出售女童版性愛娃娃所引發的爭議與怒火，卻持續延燒。
不但法國當局進一步調查其他中資電商，包括阿里巴巴旗下的「全球速賣通」（AliExpress）與Temu，以及以中國賣家作為平台主力的「美版拼多多」Wish，發現至少有一家電商出現與Shein平台上類似、都是由廣東東莞工廠出貨的違法產品；而且這四家電商平台在販售合法成人情趣產品時，全都沒有設置年齡過濾機制，導致未成年人可以輕易接觸到色情內容。
法國兒童事務高級專員 哈瑞（Sarah El Hairy）：「目前調查正在進行中。我們已將此事提交法院審查。這些物品在多個平台都有出售。因此，再次強調，光是承諾把這些娃娃從交易頁面上移除，也就是從它們銷售地點移除，這是不夠的。」
這些進行中的調查，最終可能會令Shein等電商得承受從罰款到禁止營運不等的處罰，而且影響不僅只在法國，還包括整個歐盟。
歐盟執委會科技事務發言人 芮尼耶（Thomas Regnier）：「當然，Shein已被列入(歐盟)《數位服務法》（DSA）的監管名單。該電商平台必須遵守DSA的相關規定，這當然包括評估並降低該電商平台在非法產品上可能帶來的風險。因此，Shein自然會受到我們嚴格的審查。如有必要，我們將毫不猶豫地採取行動。」
實際上，Shein在過去幾個月已先後吞下多筆來自歐盟國家的罰單，總額超過1.9億歐元、約67.5億台幣。
這包括7月(7/3)由法國反壟斷機構以平台「先調高售價再打折」的「誤導性折扣」，對Shein開出4000萬歐元的罰單；隨後義大利當局在8月(8/4)認定Shein對產品造成環境影響的責任聲明，含糊不清且誤導消費者，涉及「漂綠」，因此開罰100萬歐元。
最高額的一筆罰單，則是法國資訊保護監管機構，9月(9/3) 以Shein網站未取得用戶同意就存放廣告Cookie並收集消費者數據為由，重罰1.5億歐元
這次Shein捲入戀童犯罪醜聞，相關責任與懲處雖然還在調查中，但法國政界從國會議員到政府官員已對Shein的經營模式和產業威脅，火力全開。
法國中間派復興黨（Renaissance）國民議會議員 葛瑞格華（Olivia Gregoire）：「多年來，我們國家眼睜睜地看著一個無神論、無法無天的巨頭崛起，它踐踏我們所有的企業，蠶食我們的工作崗位，吞噬我們的服裝生意，並蓄意欺騙消費者。這個無神論、無法無天的巨頭有一個名字，它叫Shein。」
法國中小企業暨貿易部長 巴潘（Serge Papin）：「這些平台也造成了不公平競爭的問題。它們參與傾銷。如果我們的城市裡有企業倒閉，那是它們(指Shein等電商平台)的錯。若有不符合規定的產品流入法國，那也是它們的錯。」
連巴黎市當局都公開向經營BHV百貨的SGM集團喊話，呼籲停止與Shein的合作。但集團方仍堅持推進Shein實體店進駐計畫，包括要在巴黎之外，5間由SGM集團經營的老佛爺百貨（Galeries Lafayette），接受Shein的進駐。
即便老佛爺百貨集團因為不願意與Shein有所牽連，已宣告終止與SGM集團在全法共7間百貨的夥伴關係，SGM仍表明會讓Shein進駐這5間將改名為BHV百貨的大樓。集團並認為，Shein的實體店有助於讓其產品更嚴格遵循法國和歐洲的法規。
法國時尚理事會創新總監 蒂博萊杜努瓦（Thibaut Ledunois）：「這顯然是我們行業的黑暗一天，我們對此感到非常難過，以及憤怒。這恰恰表明，Shein正在我們城市中心、我們國家打造一個光鮮亮麗的展示平台，藉以合理化他們在世界各地所做的，所有糟糕透頂、令人髮指的商業行為。」
多家已經撤出BHV百貨的法國品牌則推測，財務方面的問題，恐怕是BHV百貨堅持讓Shein進駐的主因。
原BHV百貨內衣專櫃：「在(SMG集團)一年未支付賬單後，我們決定離開。我們認為，承諾沒有得到履行，我們要離開。我們在週二決定離開，週四清空了我們的空間，我想我們在週五得知，是Shein將奇蹟般地來拯救BHV的未來。」
這些品牌坦言，在Shein進駐前一年，就時常遭遇負責經營百貨的SGM集團拖欠應得的銷售款，而與Shein在品牌價值上的巨大差異，也讓撤櫃成為剛好而已。
儘管也有法國眼鏡公司力挺中國製造，並坦言希望未來能把自家在中國製造的眼鏡拿到BHV百貨開櫃販售，但巴黎副市長卻是公開呼籲：
巴黎副市長 尼古拉邦內特烏拉爾吉：「我已經聽到了經濟部長的話，但我們要求經濟部長，採取比威脅更進一步的行動，也就是在法國禁止Shein平台。」
面對各方砲火，BHV百貨周邊從周二起已明顯出現增援的警車與警力佈署，防止Shein週三在爭議聲中的開幕，最終演變為暴力全武行。
更多 TVBS 報導
Shein捲戀童犯罪醜聞 首間常駐店巴黎週三開幕
法國抗議希音網上賣「兒童外貌」情趣玩偶 財政部長警告：再犯封殺
Shein賣兒童外貌情趣娃娃！遭法國警告將封殺 平台宣布禁售
Shein進駐巴黎百貨惹議！品牌爆出走潮、11萬人連署反對
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 5 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 1 天前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 14 小時前
事業第二春！泰山前董座 創立貓寵品牌
看好寵物市場商機與日俱增，加上個人愛貓、養貓，前泰山董事長詹岳霖在退出泰山經營後，開創事業第二春，3日宣布與水產供應商隆順漁業旗下順億合資創立「愛貓一生」，於屏東農業科技園區斥資超過3億元設廠，總計三條生產線，目前先開一條生產線，一年目標3億元，未來三產線全開可達4倍產能。工商時報 ・ 1 天前
熱門股／台積電再上高峰 造王者1+14檔一次看
台股3日上漲101.24點，漲幅0.36%，指數終場收在28334.59點，成交金額5632.38億元。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，APEC川習會落幕、雲端服務供應商財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2400點，以及歷年11月台股上漲機率近9成等利多因子，可望帶動台股持續上演多頭行情，但因為短線漲幅已大，須留意短線修正的可能，建議挑選績優、具業績題材之權值股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
聯發科首例5G-Advanced衛星寬頻實網連線
[NOWnews今日新聞]聯發科與歐洲太空總署、Eutelsat、AirbusDefenseandSpace、SHARP、工研院、Rohde&Schwarz攜手合作，成功運用Eutelsat的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
EPS高達21.67！這電子大廠「霸氣賺兩股本」聲勢狂飆 PCB族群同步起漲、AI概念股全線沸騰
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導MSCI季度調整進入最後倒數，市場氣氛全面升溫。法人預期，台灣指數在第3季表現亮眼，台股與MSCI台灣指數漲幅皆居新興市場前...FTNN新聞網 ・ 1 天前
砸40億美元收購星巴克中國業務 神秘巨頭博裕資本是何方神聖？
全球咖啡巨頭星巴克 (SBUX-US) 今 (4) 日在中國市場投下一枚震撼彈，這家進入中國 26 年、累計開設 8000 家門市的國際品牌，宣布將其中國業務營運控股權交給鉅亨網 ・ 8 小時前
焦點股》聯發科：外資終於回頭大買 股價黑翻紅
眾多外資質疑IC設計聯發科（2454）明年AI ASIC專案貢獻與手機晶片價格競爭，自9月中旬到11月3日外資狂賣聯發科逾4.7萬張，拖累聯發科股價頻頻破底，因第三季毛利率低於預期，再度引發外資下修評等與目標價，但外資心口不一，昨日回心轉意，反手買超聯發科2866張，為9月中旬以來最大買超手筆，今日自由時報 ・ 8 小時前
獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵
台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤...聯合新聞網 ・ 1 天前
2025台灣崛起！賴清德曝「經濟成長率估逾5%」：贏美、日、歐盟與中國
總統賴清德今（5）日上午出席財團法人中國生產力中心（CPC） 70週年感恩論壇開幕式時表示，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間共同投資4兆元，加速引導綠能、儲能、節能等能源轉型；也將推動AI新十大建設投入關鍵技術研發及AI在各領域的應用；經濟部亦已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業轉型升級。期盼CPC與政府攜手合作，協助產業度過淨零轉型、數位轉型及全球經貿秩序重三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前