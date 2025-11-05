Shein醜聞事件延燒Temu.速賣通 警力增防開店出事

示意圖／shutterstock達志影像

中資快時尚電商Shein的全球第一家常駐實體店，周三就要在巴黎開幕，店內雖然整備齊全，店外卻出現大批警力佈署，原因就是Shein最近捲入的戀童犯罪醜聞，以及快時尚經營模式，在法國掀起強烈非議，怒火還持續延燒。法國當局目前已經對Shein、Temu、阿里巴巴旗下的「全球速賣通」，以及中國賣家作為平台主力的「美版拼多多」Wish等四家電商平台，展開深入調查，發現四家公司都涉及情色產品違規，未來恐面臨罰款甚至停止營運等處罰。這對目前已吃下1.9億歐元天價罰單的Shein來說，可能是雪上加霜。

中資快時尚電商Shein的全球首座常駐賣場，週二已在法國巴黎市中心BHV百貨6樓完成所有布置，準備迎接隔天(11月5日)的開幕。

但之前在Shein電商平台上，公然出售女童版性愛娃娃所引發的爭議與怒火，卻持續延燒。

不但法國當局進一步調查其他中資電商，包括阿里巴巴旗下的「全球速賣通」（AliExpress）與Temu，以及以中國賣家作為平台主力的「美版拼多多」Wish，發現至少有一家電商出現與Shein平台上類似、都是由廣東東莞工廠出貨的違法產品；而且這四家電商平台在販售合法成人情趣產品時，全都沒有設置年齡過濾機制，導致未成年人可以輕易接觸到色情內容。

法國兒童事務高級專員 哈瑞（Sarah El Hairy）：「目前調查正在進行中。我們已將此事提交法院審查。這些物品在多個平台都有出售。因此，再次強調，光是承諾把這些娃娃從交易頁面上移除，也就是從它們銷售地點移除，這是不夠的。」

這些進行中的調查，最終可能會令Shein等電商得承受從罰款到禁止營運不等的處罰，而且影響不僅只在法國，還包括整個歐盟。

歐盟執委會科技事務發言人 芮尼耶（Thomas Regnier）：「當然，Shein已被列入(歐盟)《數位服務法》（DSA）的監管名單。該電商平台必須遵守DSA的相關規定，這當然包括評估並降低該電商平台在非法產品上可能帶來的風險。因此，Shein自然會受到我們嚴格的審查。如有必要，我們將毫不猶豫地採取行動。」

實際上，Shein在過去幾個月已先後吞下多筆來自歐盟國家的罰單，總額超過1.9億歐元、約67.5億台幣。

這包括7月(7/3)由法國反壟斷機構以平台「先調高售價再打折」的「誤導性折扣」，對Shein開出4000萬歐元的罰單；隨後義大利當局在8月(8/4)認定Shein對產品造成環境影響的責任聲明，含糊不清且誤導消費者，涉及「漂綠」，因此開罰100萬歐元。

最高額的一筆罰單，則是法國資訊保護監管機構，9月(9/3) 以Shein網站未取得用戶同意就存放廣告Cookie並收集消費者數據為由，重罰1.5億歐元

這次Shein捲入戀童犯罪醜聞，相關責任與懲處雖然還在調查中，但法國政界從國會議員到政府官員已對Shein的經營模式和產業威脅，火力全開。

法國中間派復興黨（Renaissance）國民議會議員 葛瑞格華（Olivia Gregoire）：「多年來，我們國家眼睜睜地看著一個無神論、無法無天的巨頭崛起，它踐踏我們所有的企業，蠶食我們的工作崗位，吞噬我們的服裝生意，並蓄意欺騙消費者。這個無神論、無法無天的巨頭有一個名字，它叫Shein。」

法國中小企業暨貿易部長 巴潘（Serge Papin）：「這些平台也造成了不公平競爭的問題。它們參與傾銷。如果我們的城市裡有企業倒閉，那是它們(指Shein等電商平台)的錯。若有不符合規定的產品流入法國，那也是它們的錯。」

連巴黎市當局都公開向經營BHV百貨的SGM集團喊話，呼籲停止與Shein的合作。但集團方仍堅持推進Shein實體店進駐計畫，包括要在巴黎之外，5間由SGM集團經營的老佛爺百貨（Galeries Lafayette），接受Shein的進駐。

即便老佛爺百貨集團因為不願意與Shein有所牽連，已宣告終止與SGM集團在全法共7間百貨的夥伴關係，SGM仍表明會讓Shein進駐這5間將改名為BHV百貨的大樓。集團並認為，Shein的實體店有助於讓其產品更嚴格遵循法國和歐洲的法規。

法國時尚理事會創新總監 蒂博萊杜努瓦（Thibaut Ledunois）：「這顯然是我們行業的黑暗一天，我們對此感到非常難過，以及憤怒。這恰恰表明，Shein正在我們城市中心、我們國家打造一個光鮮亮麗的展示平台，藉以合理化他們在世界各地所做的，所有糟糕透頂、令人髮指的商業行為。」

多家已經撤出BHV百貨的法國品牌則推測，財務方面的問題，恐怕是BHV百貨堅持讓Shein進駐的主因。

原BHV百貨內衣專櫃：「在(SMG集團)一年未支付賬單後，我們決定離開。我們認為，承諾沒有得到履行，我們要離開。我們在週二決定離開，週四清空了我們的空間，我想我們在週五得知，是Shein將奇蹟般地來拯救BHV的未來。」

這些品牌坦言，在Shein進駐前一年，就時常遭遇負責經營百貨的SGM集團拖欠應得的銷售款，而與Shein在品牌價值上的巨大差異，也讓撤櫃成為剛好而已。

儘管也有法國眼鏡公司力挺中國製造，並坦言希望未來能把自家在中國製造的眼鏡拿到BHV百貨開櫃販售，但巴黎副市長卻是公開呼籲：

巴黎副市長 尼古拉邦內特烏拉爾吉：「我已經聽到了經濟部長的話，但我們要求經濟部長，採取比威脅更進一步的行動，也就是在法國禁止Shein平台。」

面對各方砲火，BHV百貨周邊從周二起已明顯出現增援的警車與警力佈署，防止Shein週三在爭議聲中的開幕，最終演變為暴力全武行。

