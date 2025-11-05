Shein首家實體店巴黎開張 法國宣布封禁其電商平台

（德國之聲中文網）Shein原本是中國的線上快時尚平台，面對全球銷售。周三（11月5日）Shein的首家實體門店在巴黎開張。大量顧客蜂擁而來，但同時，也伴隨了抗議活動，示威者聚集在巴黎市中心的BHV商廈前呼喊口號，有人舉著寫有“Shein可恥”的標語牌。

Shein以極低的價格聞名於時裝界，其競爭對手ASOS和H&M等擔心市場份額將被奪走。

另一方面，Shein實體店所在的BHV商廈，位於巴黎市中心，對面是巴黎市政廳。BHV商廈隸屬於法國大型百貨公司SGM（Société des Grands Magasins），而SGM希望借用這家中國時尚零售商的人氣，為經營困難的本店吸引更多的年輕顧客。SGM老板梅林（Frederic Merlin）在接受電視台采訪時說，“我為Shein的到來感到非常自豪”。

然而，Shein在時尚之都巴黎開設實體店，也遭到法國政界和時裝零售商的強烈批評。他們指責Shein憑借極低價的商業模式，獲得不公平的競爭優勢，對巴黎的弊大於利。今年早些時候，法國時尚連鎖店Jennyfer和NafNaf均申請了破產。

Shein實體店開設當日，法國政府宣布，將出台法律封禁Shein在法國的網上運營，因日前曝出的性玩偶面部類似兒童的醜聞，法國總理辦公室決定，在Shein證明運營符合法國法律之前，法國禁止該平台在國內使用。

涉嫌銷售“外觀如兒童”的性愛玩偶被調查 Shein表示“立即下架”

根據公司報告，Shein在今年2月至7月間，在法國每月擁有的活躍用戶平均為2730萬。2024年，公司的全球營收達到370億美元，利潤為13億美元。

（法新社、路透社）

