Shift Up 2026員工大禮包羨煞旁人！送Apple Watch和500萬韓圓

由知名繪師金亨泰領軍的遊戲開發商 Shift Up 再次展現「佛心公司」的氣魄！今年開工儀式再度為員工送上驚喜大禮。在 1 月 5 日舉辦的新年開工儀式上，公司向全體 300 多名員工發放了超級大禮包！

Shift Up 旗下有不少新作正在開發中。（圖源：Project Spirits）

根據外媒 Sedaily 報導，公司向每名員工發放了 500 萬韓圓（約合新台幣 10.7 萬元）的大紅包，此外還贈送了 Apple Watch 和 AirPods Max 高價科技產品，總價值不菲。

Shift Up 對待員工的超高福利在業界早已傳為佳話，且禮物清單隨著公司業績成長不斷升級。回顧過去幾年，公司曾在 2023 年送出 iPhone 14 與千萬韓圓額度的信用卡；2024 年送出每人 1 台 PS5；2025 年初則是每人 1 台 PS5 Pro 加上現金獎勵，同年中更為了慶祝《劍星》銷量突破 300 萬套，再送全體員工 Nintendo Switch 2 遊戲機。

展望未來，Shift Up 目前正緊鑼密鼓的投入多項新計畫的開發。除了持續營運現有熱門遊戲外，官方已確認正在製作《劍星》的續作。同時，另一款代號為《Project Spirit》（之前名稱為 Project Witches）的多平台新作也在全力開發中，預計 2027 年推出。