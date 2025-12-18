SHINee鍾鉉離世8周年！ 官方深夜發文悼念 珉豪秒轉發：一直愛著哥

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國人氣男團SHINee自2008年出道至今已16年，成員鍾鉉雖在2017年離世，不過每年公司和成員們都會在社群平台上發文悼念，即使8年過去依舊令粉絲感到不捨。而12月18日正是他離世的日子，SHINee的官方帳號也在今天發布貼文寫下：「一直愛著你」，令粉絲忍不住鼻酸。

成員鍾鉉雖在2017年離世，不過每年公司和成員們都會在社群平台上發文悼念，即使8年過去依舊令粉絲感到不捨。（圖／＠shinee IG）

SHINee成員鍾鉉於2017年12月18日離世，除了震驚娛樂圈之外，同時也帶給粉絲們無盡的懷念，而自2017年開始，每到這天官方都會上傳與鍾鉉有關的照片或影片，以此懷念鍾鉉。而官方也在韓國時間零點上傳鍾鉉的照片並寫下：「一直愛著你」，成員珉豪馬上轉發貼文寫道：「一直愛著哥。」

實際上，除了12月18日之外，每年的4月8日是鍾鉉的冥誕，SHINee的成員們也會在這天發出與鍾鉉有關的照片及影片祝福他。去（2024）年珉豪就在現實動態上發布一段影片，畫面中只見鍾鉉被眾人砸蛋糕，現場笑聲不斷，珉豪也感性寫下「無論何時，都不會忘記」。

此次官方悼念的貼文一出後，大批粉絲紛紛在留言區不捨表示：「鐘鉉阿 我好想祢」、「不管過了多少年 還是很想他」、「每一年12月又到了這時間…」、「聽到他聲音真的還是會想哭」、「你一直在我的心中」。

官方也在韓國時間零點上傳鍾鉉的照片，成員珉豪馬上轉發貼文寫道：「一直愛著哥。」（圖／＠choiminho_1209）

