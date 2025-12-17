SHINee Key捲入非法醫療爭議！ 宣布暫停演藝活動

【緯來新聞網】韓國男團SHINee成員Key近來捲入非法醫療爭議，在自家接受「無照打針阿姨」診療，爭議後他選擇低調未對外發聲，今（17日）他所屬經紀公司SM娛樂對外發表聲明，表示Key意識到此事的嚴重性，將暫定所有演藝行程，並退出所有主持節目。

SHINee成員Key因捲入非法醫療爭議，宣布暫停演藝活動。（圖／翻攝自Key IG）

先前《我獨自生活》主持人朴娜萊遭爆料，捲入「無照打針阿姨」爭議，經常在非醫療機構接受「注射阿姨」提供的藥物，包括安眠藥及抗憂鬱藥物，但藥物來源不明。而「注射阿姨」也與Key熟識，並Po出在Key家拍攝的照片，並提及兩人多達10年交情，引發爭議。



Key所屬經紀公司今對外發表聲明表示，「Key經朋友推薦前往江南區醫院就診，認識李醫生。但因行程關係就醫不便，便選擇在家治療。」聲明中強調，Key一直認爲對方是有執照醫生，認爲在家診療不會有問題，直到最近對方的執照引發爭議，他才得知對方並非合法執照醫生。「Key對此深感愧疚，並意識到此事的嚴重性，決定退出目前的行程安排和節目錄製。」



Key本人也對外發表聲明致歉，他表示對於近期的爭議感到十分混亂，「很抱歉未能及早澄清，我將盡我所能，認真處理此事，也會給自己時間好好反省，並重新審視自己與周遭的一切。」向支持他的粉絲致歉。Key原訂於29日主持MBC演藝大賞，如今也確認退出主持陣容，改由全炫茂、張度妍兩人共同主持頒獎典禮。

